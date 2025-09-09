В 2025 году количество студентов из стран Африки, которые хотят учиться в российских вузах, возросло более чем в два раза по сравнению с 2022-м. Об этом RTVI рассказали в Россотрудничестве, добавив, что в топ-10 стран по числу заявок вошли шесть государств Африканского континента, а также Туркменистан, Сирия, Ирак и Казахстан.

«Видим положительную динамику в росте заявок по некоторым регионам. Например, в Африке с 2022 года их число выросло более чем в два раза. С учетом интереса было увеличено количество выделяемых квот для большинства стран Африканского континента», — отметили в Россотрудничестве.

По сравнению с 2022-м квота для обучения иностранных граждан увеличилась с 23 тыс. до 30 тыс. в этом году, а число заявок на участие в отборе — с 47,5 тыс. до 80 тыс.

«Из них порядка 50 тыс. нуждаются в предварительном обучении на подготовительном факультете и 30 тыс. сразу планировали участвовать в отборе на основную образовательную программу», — добавили в федеральном агентстве.

При этом среди иностранцев наибольшей популярностью пользовались такие направления, как лечебное дело, прикладная математика и информатика, нефтегазовое дело, а также юриспруденция, экономика и международные отношения.

В топ-10 стран по количеству заявок на учебу в России вошли шесть государств Африки: Ангола, Судан, Египет, Чад, Камерун и Алжир. Также в «десятке» оказались Туркменистан, Сирия, Ирак и Казахстан.

Ранее в экспертно-аналитическом справочнике Центра изучения Африки НИУ ВШЭ «Африка 2025. Возможности и риски» отмечалось, что Россия вошла в топ-10 наиболее популярных направлений для обучения среди выпускников вузов, ныне занимающих ключевые посты в правительствах и парламентах стран Африки.

Так, в российских университетах учились 20 государственных деятелей, страна пользовалась популярностью у лидеров Анголы, Намибии, Мали, Мозамбика и Республики Конго.