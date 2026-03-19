Группа RTVI приступает к оптимизации структуры управления. В рамках новой стратегии развития компания объединяет ранее автономные подразделения цифровых и новостных служб в единую структуру. Это решение направлено на устранение дублирующих функций, обеспечение синергии редакционных процессов и повышение операционной эффективности в условиях волатильности рекламного рынка. Трансформация также обусловлена внедрением искусственного интеллекта и необходимостью поиска новых подходов к монетизации контента.

В связи с изменениями в регулировании цифровых платформ и социальных сетей RTVI перераспределяет ресурсы в пользу площадок, стабильно функционирующих на ключевых для компании рынках. Проводится точечная оптимизация подразделений, ориентированных на сервисы, доступ к которым может быть ограничен. Эта мера продиктована необходимостью адаптации к новым регуляторным условиям.

Изменения в составе персонала носят плановый характер и направлены на повышение эффективности работы. Общая стратегия развития RTVI остается неизменной, медиагруппа продолжит в полном объеме развивать свои цифровые платформы и наращивать аудиторные показатели.

Процесс системного обновления начался с ротации в топ-менеджменте. Дмитрий Сурьянинов покидает пост генерального директора, чтобы сосредоточиться на развитии международных проектов группы и новых перспективных направлений. Решение является запланированным, согласованным заранее, и завершает текущий цикл развития компании.

RTVI продолжает работать в штатном режиме и выполнять все обязательства перед партнерами и зрителями, сохраняя стабильность операционных процессов и графиков вещания.