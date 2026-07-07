Ключевые американские вооружения, включая ракеты ATACMS и танки Abrams, будут производиться или обслуживаться в Европе. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности на полях саммита альянса в Анкаре.

«Программа НАТО Engine поможет нашим наиболее перспективным компаниям расширить масштабы трансграничного производства и сотрудничества по обе стороны Атлантики без значительных инвестиций», — сказал он.

По словам Рютте, в рамках этой инициативы будет создана сеть заводов и передовых производственных мощностей, доступных для оборонной промышленности НАТО и инновационных экосистем.

Как пояснил генсек, альянс должен «вновь заполнить свои арсеналы», опустошенные из-за поставок Украине, и «превзойти конкурентов по объемам производства». По его словам, новая военно-промышленная инициатива приведет к «резкому увеличению» объемов производства.

По его словам, США и их ведущие оборонные компании договорились о новых промышленных инициативах с крупнейшими европейскими игроками в этой сфере.

Помимо ATACMS и Abrams, генсек назвал в числе вооружений, которые планируется производить в Европе, ракеты средней дальности AMRAAM и Barracuda 500M, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также управляемые высокоточные авиабомбы малого диаметра.

С американской стороны в совместных проектах будут участвовать такие компании, как Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon и Anduril. С европейской стороны это немецкие Rheinmetall и Diehl, а также польская PGZ.

Как отметил Рютте, в рамках объединения производственных мощностей США и Европы в приоритете будет создание средств ПВО и ударных систем. Генсек подчеркнул, что эти вооружения нужны не только самой НАТО, но и Украине. Рютте не уточнил, в какие сроки альянс намерен осуществить все эти планы.

В Кремле отслеживают новости из Анкары с учетом заявлений «конфронтационного характера», которые поступали в контексте подготовки к саммиту, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наращивание военного производства в странах НАТО говорит о стремлении накачивать Украину оружием «до последнего». По его словам, в Европе считают, что это необходимо для того, «чтобы Украина делала за европейцев их европейскую работу по истощению России».