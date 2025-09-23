Ивановский суд постановил взыскать с бывшего мэра города Владимира Шарыпова более 3 млн рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, он выписал себе эту сумму в качестве премии.

Как указывает надзорное ведомство, необоснованное обогащение Шарыпова продолжалось с 2016 по 2024 год. В этот период он занимал должность главы городского округа Иваново, решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат бывший мэр принимал самостоятельно.

В прокуратуре подчеркнули, что в нарушение закона мер к урегулированию конфликта интересов принято не было. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с Шарыпова средств в пользу муниципального образования. Требование было удовлетворено — решение вступило в законную силу.

Владимир Шарыпов родился 19 июня 1984 года в Иванове. Свою профессиональную деятельность он начал в 2003-м с работы в коммерческих структурах. В 2006-м Шарыпов устроился в ОГУП «Ивановский центр энергосбережения», где занимал различные должности — от инженера до директора предприятия.

В 2013 году Шарыпов занял должность первого заместителя начальника Региональной службы по тарифам Ивановской области, в 2014-м возглавил организацию, а после перешел в Департамент энергетики и тарифов региона. В июле 2015-го стал руководителем Комплекса развития инфраструктуры Ивановской области, а в ноябре 2016-го был избран на пост главы города Иванова.

В 2019 году Шарыпов повторно вступил в должность, а в июне 2024-го досрочно покинул ее по собственному желанию. После его ухода жители города рассказывали «Ивановской газете», что Шарыпов запомнится «как мэр, который всегда на одной волне с народом».

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский также отмечал, что Шарыпов сделал «многое для города». В Иваново «впервые за 30 лет возвели новую школу, с нуля [начало] возводится крупное промышленное предприятие, начали наводить порядок с дорогами».

«Коммерсантъ» обращал внимание, что после отставки мэра Иваново, прокуратура опубликовала пост о том, что в апреле 2024 года губернатор был проинформирован о «системных нарушениях в работе администрации областного центра».

По данным ведомства, «недостатки управленческих решений» привели к просчетам в расселении людей из аварийных домов, также возникли проблемы с содержанием муниципального жилья. Кроме того, в ходе проверки было зафиксировано отсутствие комплексного подхода к развитию городских территорий, трудности в содержании улично-дорожной сети, плохая организация в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нарушение антикоррупционного законодательства.