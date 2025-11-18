Представители компании «Социум трейд» подали иск к народному артисту России Филиппу Киркорову на 12 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката певца Романа Кузьмина.

«С моего доверителя хотят взыскать 12 млн рублей суммы кредита и пени, однако Киркоровым была осуществлена договоренность с предыдущим руководством банка, что за эту сумму в счет долга будет дано выступление на новогоднем корпоративе в 2022 году», — рассказал он.

Как следует из данных, представленных истцами, в 2020 году артист взял кредит на свое имя в Московском кредитном банке, после чего с его согласия право требования по кредиту перешло к «Социум трейд» ввиду того, что певец не вернул долг в полном объеме.

Кузьмин подтвердил кредитование Киркорова в МКБ и отметил, что представители банка обратили внимание певца на запрет выдавать новый кредит до погашения первого займа.

«Позиция ясна, после чего банк, именно банк, предложил следующее: давайте мы переуступим права банка по кредитному договору в пользу их компании, их компания как раз истец, «Социум Трейд», — заявил адвокат в разговоре с РЕН ТВ.

Он также назвал не соответствующей действительности информацию о том, что Киркоров не гасит кредиты.

«Социум Трейд» было переведено практически 97% всех денежных средств, осталась небольшая сумма, 12 миллионов», — пояснил адвокат.

Кузьмин выразил уверенность в том, что артист мог выплатить эту сумму в 2022 году, однако достиг договоренности о выступлении на праздничном корпоративе, после чего банк «клятвенно заверил» певца в том, что долг был погашен и на протяжении трех лет после выступления Киркоров не получал никаких требований о выплате этой суммы.

Адвокат также предположил, что иск со стороны «Социум Трейд», нарушающий прежние договоренности, связан с требованием МКБ о возврате денег.