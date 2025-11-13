Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с официальной просьбой о включении его в список пленных. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети Facebook*.

В своем обращении Михаил Саакашвили упомянул о наличии у него украинского гражданства и охарактеризовал свое содержание под стражей как незаконное удержание со стороны того, что он назвал «пророссийским режимом Грузии».

Он обратился с просьбой включить его в список гражданских пленных «этой войны», ссылаясь на свой статус бывшего главы Одесской областной государственной администрации и председателя исполнительного комитета Национального совета реформ.

Особую тревогу у экс-президента вызвал его недавний перевод из медицинского учреждения, где он оказался после того, как объявил голодовку, обратно в пенитенциарное заведение. Саакашвили выразил серьезные опасения за свою безопасность и заявил, что вынужден вернуться «к тому же персоналу, который отравил его в марте 2022 года».

Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года, когда он незаконно пересек границу Грузии. В период содержания под стражей он объявлял продолжительную голодовку, после ухудшения состояния здоровья его переводили в клинику. По совокупности уже вынесенных обвинительных приговоров он должен оставаться в местах лишения свободы до 2034 года.

В настоящее время в отношении экс-президента продолжаются судебные разбирательства. Тбилисский городской суд рассматривает дело о силовом разгоне акций протеста в 2007 году, а Генеральная прокуратура Грузии 6 ноября возбудила новое уголовное дело о призыве к насильственному свержению государственной власти. Сам Саакашвили настаивает на том, что в новых условиях содержания его жизни угрожает реальная опасность.

*принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией