Конина — это очень хорошее и полезное мясо, но многие не готовы есть ее из-за своих взглядов, заявили RTVI президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и врач-диетолог Елена Соломатина. Так они прокомментировали новость о том, что россияне скупают этот продукт с целью «задобрить» символ 2026 года — красную лошадь.

«Это мясо пользуется большой популярностью, потому что лошадь — очень чистое животное, оно даже из лужи не пьет. Корова может попить из лужи, а лошадь не будет пить, она пьет только чистую воду. Если лошадь на свободном выпасе — то это вообще высочайшее качество», — сказал Бухаров.

О том, что конина — это «очень ценный питательный продукт», в беседе с RTVI также заявила Соломатина. Она отметила, что в этом мясе мало холестерина и его стоит употреблять людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Конина — очень ценный продукт. Во-первых, там много белка и достаточно мало жира. Здесь еще все будет зависеть от возраста лошади, в каких условиях она выращивалась. Есть спортивные лошади — естественно, там будет более жесткое мясо. Поэтому для того, чтобы лошадь употреблять в пищу, ее выращивают, как правило, именно с этой целью», — рассказала врач.

Помимо белка, который легко усваивается, продолжила диетолог, в конине также есть и много железа, так как это красное мясо, много калия, магния, меди, фосфора, витамины А, В, Е и многие другие полезные ингредиенты.

Бухаров отметил, что конина популярна во Франции, Японии и других странах, кроме Туркмении, где лошадь считается священным животным.

«Очень большое число людей в мире употребляет конину. Считаю, что это вообще недооцененное мясо. Понятно, что некоторые люди воспринимают это болезненно. Есть люди, которые и коров жалеют, и кур, и так далее, и становятся веганами — не будем это обсуждать. Но я считаю, что это очень хорошее качество мяса, и оно должно распространяться», — сообщил ресторатор.

О том, что не все готовы употреблять мясо лошадей, говорит и Соломатина.

«Другое дело — этическая точка зрения. Многие просто не могут есть конину, так как, во-первых, не привыкли, а во-вторых, где-то лошадь является лучшим другом, и это все равно, что есть собачье мясо», — заключила врач.

Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на аналитиков из «Честного знака» сообщил, что россияне начали закупать конину к Новому году в преддверии года красной огненной лошади. Якобы это поможет «задобрить» символ следующего года и привлечь в дом благополучие, считают граждане.

Продажи, по оценке экспертов, за этот год существенно выросли: в марте 2025 года объемы тушенки из конины составили 39 т, в июле — 76 т, в августе — 118 т, в октябре — 276 т. Эксперты связывают рост производства напрямую со спросом покупателей.

Фермеры, как пишет Baza, подтверждают возросший спрос среди покупателей на мясо лошадей.

«Чаще всего приходят за тушенкой, вяленым мясом конины и свежим на развес, которое после покупки замораживают. Еще среди хитов продаж казы — деликатесная колбаса, которую готовят из жирного конского мяса и сала со специями», — говорится в посте.