Госдепартамент США раскрыл детали соглашений, заключенных во время визита в Вашингтон президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Ташкент открывает доступ американским компаниям к месторождениям редкоземельных металлов, а также закупит в США 2 млн тонн соевых бобов, 22 самолета Boeing-787 Dreamliner и малые атомные реакторы на общую сумму $8,5 млрд. При этом самым необычным в соглашении выглядит трехлетний контракт по покупке 100 тыс. тонн американского хлопка, хотя Узбекистан — один из его крупнейших мировых производителей.

После завершении встречи с узбекским президентом, прошедшей во время саммита США-Центральная Азия, американский лидер написал в соцсети Truth Social «о невероятном торгово-экономическом соглашении» заключенном между странами.

Как отметил Трамп, договор обязывает Узбекистан в течение десяти лет инвестировать «в ключевые американские секторы» экономики более $100 млрд. Соглашение включает добычу «критически важных полезных ископаемых», а также закупки авиатехники, автозапчастей, сельхозпродукции и инвестиции в американскую энергетику, химическую промышленность и информационные технологии.

Выразив благодарность президенту Узбекистана, президент США отметил, что надеется на «долгие и плодотворные отношения» с ним.

Узбекская сторона не раскрывает подробностей заключенных контрактов, однако государственный департамент США официально раскрыл суть новых договоренностей.

Во — первых, следует из сообщения, Узбекистан заключил два договора связанные с разработкой и поставками в США редкоземельных металлов. Первый — о сотрудничестве по производству редкоземельных элементов — заключен между Министерством геологии и американской компанией «Denali Exploration group». Второй договор — о сотрудничестве по реализации проектов в сфере редкоземельных металлов — заключен между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и компания «Re Element Technologies».

Оба контракта дают американских фирмам преимущественные права на разработку узбекских месторождений редкоземельных металлов и их дальнейшее использование.

По данным министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, на его территории находятся месторождения 28 видов редкоземельных металлов. Среди них литий, графит, германий, вольфрам, ванадий, тантал, ниобий и т.д.

Прежде всего Узбекистан заинтересован в геологоразведке месторождений, поскольку, как заявил ранее президент Мирзиёев, местные специалисты могут разведать лишь 40% территории страны.

Взамен на получение приоритетных прав на разработку и добычу американские компании планируют вложить $400 млн в «укрепления цепочек поставок важнейших полезных ископаемых и редкоземельных элементов».

При этом Узбекистан, в соответствии с подписанными договорами, обязан закупить в США товаров на сумму, которая в разы превышают эти инвестиции. Среди них малые атомные модульные реакторы и 22 самолета Boeing-787 Dreamliner, на общую сумму $8,5 млрд. Помимо этого, на протяжении трех лет Узбекистан будет импортировать из США автозапчасти на сумму $5 млрд, сельхозтехнику на сумму $2 млрд, закупит до 2 млн тонн соевых бобов и даже 100 тыс. тонн хлопка.

Узбекистан при этом является одним из крупнейших мировых производителей хлопка, занимая 8-е место в мире по его производству и 11-е место по экспорту, поэтому экономическая целесообразность данного контракта малообъяснима.

Также Узбекистан намерен “расширить партнерство” с США в рамках предстоящей приватизации автосборочной компании UzAuto Motors.

За подобной формулировкой видимо скрывается намерение американской General Motors купить узбекскую компанию, которая является крупнейшим в Центральной Азии автосборочным производством. За первые 9 месяцев 2025 года, на UzAuto собрали 150 тыс. автомобилей марки Chevrolet, которые поставляются в Узбекистан и Казахстан. Всего предприятие рассчитано на сборку около 360 тыс. автомобилей в год.

Также Узбекистан введет с 2026 года 30-дневный безвизовый режим для граждан США, а правоохранительные органы двух стран начнут обмен информацией. Но и в этом пункте сотрудничества, судя по сообщению Госдепа США, есть коммерческая составляющая. Узбекистан взял обязательство «максимально использовать возможности по закупке» американского оборудования «для нужд правоохранительных органов и обороны». Сумма контрактов в сообщении не приводится.