В ближайшие дни в Москве и области ожидаются кратковременные дожди, а 7 августа может выпасть до 20% от месячной нормы. Об этом RTVI сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В столичном регионе в конце этой и начале следующей недели сохранится обычная для этих августовских чисел погода, рассказала она: «Фон температуры будет близок к норме, либо, может быть, на 1—1,5 градуса выше нормы».

«Ночи остаются еще довольно теплыми — в ближайшие пять дней преобладающая температура в ночные часы 12−17 градусов, в Москве 14−16 градусов. Преобладающая дневная температура тоже все-таки будет 20−23 градуса тепла — в этих пределах. То есть и жары особой мы не ожидаем, и холодов тоже пока не видно», — сообщила Позднякова.

Синоптик отметила, что сегодня, 7 августа, в столице и области местами ожидаются сильные дожди. По ее словам, четверг будет «самым облачным и самым ненастным днем на предстоящие 5—6 дней».

«Мы рассчитываем, что сегодня количество осадков будет очень различно по территории Москвы, потому что фронтальная зона не будет задевать всю ее площадь, так как она довольно большая. Мы прогнозируем, что где-то будет 14 мм, местами — до 18 мм осадков. А поскольку месячная норма осадков в августе для Москвы составляет где-то 78−80 мм, то это как раз 20% от месячной нормы», — добавила она.

В ближайшие дни, продолжила собеседница RTVI, без осадков будет только воскресенье, 10 августа, в остальные дни местами прогнозируются кратковременные дожди — от небольших до умеренных.

«В дальнейшем [начиная с 8 августа] фон температуры у нас существенно меняться не будет и мало будет отличаться от нормы. Но нужно учесть, что в течение августа у нас значительно уменьшается уже и высота Солнца, и продолжительность светового дня, поэтому особого всплеска тепла нам ждать не приходится», — сказала Позднякова.

Эксперт уточнила, что возвращение высокой температуры в столичный регион не стоит ждать раньше второй половины месяца. До этого времени, не исключила она, могут быть «отдельные дни, когда температура воздуха будет превышать отметку 25 градусов».