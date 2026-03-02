После ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край пострадали пять человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Также поврежден детский сад, девять частных и восемь многоквартирных домов.

«Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении губернатора.

Системы оповещения на фоне атаки беспилотников в городе включили еще в 20:51 1 марта. До полуночи в Новороссийске было перекрыто движение транспорта на нескольких улиц, а также в направлении села Кабардинка.

В результате атаки повреждения получила кровля многоэтажного дома. Обломки БПЛА попали в квартиру, где пострадал человек. Для жильцов частных и многоквартирных домов развернули пункт временного размещения на базе школ №32 и №29.

Кроме того, как передает «Интерфакс», обломки дронов упали на на территорию ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». По словам главы предприятия Юрия Медведева, терминал работает в штатном режиме, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В 07:14 глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о возобновлении движения общественного транспорта. В 08:07 он отчитался об отмене сигнала атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК).

По данным Минобороны, в ночь на 2 марта ПВО перехватили и уничтожили 172 БПЛА над территорией России. Больше всего дронов пришлось на акваторию Черного моря и Краснодарский край — 67 и 66 соответственно. Еще 23 БПЛА сбили над Крымом, восемь над Азовским морем, четыре над Белгородской областью, три над Курской областью и один в небе над Астраханской областью.