Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора. Вердикт был вынесен в рамках громкого дела о предполагаемом финансировании предвыборной кампании Саркоза 2007 года со стороны бывшего главы Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи. Кроме того, суд постановил оштрафовать Саркози на €100 тыс. и запретить ему занимать государственные должности в течение пяти лет, передает Le Monde.

В ходе судебного заседания Саркози был признан виновным в участии в преступном сообществе в период с 2005-го по 2007 год. В то же время суд оправдал бывшего президента республики по таким пунктам обвинения, как получение похищенных государственных средств и пассивная коррупция. Также суд вынес решение об отсрочке исполнения приговора Саркози, сославшись на «факты исключительной тяжести, которые могут подорвать доверие граждан к тем, кто их представляет».

Приговор Саркози означает, что он узнает дату своего заключения под стражу в течение месяца, поясняет Le Monde. Между тем апелляция, которую намерен подать экс-президент Франции, не приостановит действие этой меры пресечения.

После оглашения вердикта Саркози осудил решение парижского суда, заявив, что «ненависть не имеет границ».

«Я возьму на себя ответственность. Я буду выполнять судебные требования. Если они настолько хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я невиновен. Эта несправедливость — возмутительна», — сказал Саркози (цитата по BFMTV).

Всего по делу Саркози-Каддафи проходят 12 человек. В их числе сам экс-президент и три бывших министра Брис Ортефё, Эрик Вёрт и Клод Геан. Последний возглавлял триумфальную президентскую кампанию Саркози 2007 года.

Как подчеркивает Le Monde, решение суда может быть обжаловано как самими осужденными, так и прокуратурой. Национальная финансовая прокуратура Франции, в свою очередь, требовала приговорить Саркози к семи годам тюремного заключения, пятилетнему запрету на участие в выборах и штрафу в размере €300 тыс.

По версии прокуратуры, Николя Саркози, будучи на тот момент главой французского МВД, заключил «коррупционный пакт» с ливийским правительством Муаммара Каддафи ради победы на президентских выборах 2007 года. В обмен на ливийскую финансовую помощь Саркози якобы был готов содействовать улучшению имиджа Каддафи на международной арене, полагает следствие. Экс-глава Франции все обвинения в свой адрес отрицал.

За два дня до оглашения приговора в Париже умер один из ключевых фигурантов дела Саркози-Каддафи. Речь идет о французско-ливанском бизнесмене Зиаде Такиеддине, который скончался 23 сентября в Бейруте в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Такиеддин, главный свидетель обвинения, кардинальным образом менял свои показания в ходе процесса. В 2016 году он заявил изданию Mediapart, что лично передал «три чемодана с ливийскими деньгами» Саркози для финансирования его первой президентской кампании. Именно это издание утверждало, что Каддафи выделил Саркози €50 млн. Расследование Mediapart было опубликовано незадолго до второго тура выборов 2012 года, в котором Николя Саркози уступил президентское кресло Франсуа Олланду.

Однако в 2020-м Такиеддин оправдал бывшего главу Франции в интервью французским СМИ, заявив, что со стороны Ливии «никакого финансирования президентской кампании Саркози не было». Год спустя, находясь в Ливане, предприниматель снова обвинил Саркози и заявил, что стал жертвой «манипулирования».