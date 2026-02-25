Ленинский районный суд Нижнего Тагила повторно отправил местного жителя на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Ранее мужчина напал на сотрудника полиции, находясь в федеральном розыске после побега из медучреждения.

Пресс-служба судов Свердловской области сообщает, что в сентябре 2025 года мужчина сбежал из психиатрического стационара, куда его поместили по решению суда. До ноября того же года он находился в федеральном розыске.

В том месяце сотрудники полиции остановили на улице группу человек, чтобы проверить документы. В их числе был сбежавший с принудительного лечения мужчина — он достал сигнальный пистолет и ударил прикладом патрульного.

Мужчину задержали, при досмотре полицейские нашли у него наркотики в значительном размере. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ) и незаконном обороте наркотических веществ (ч.1 ст. 228 УК).

Судебно психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у мужчины диагностировано «хроническое психическое расстройство в стадии декомпенсации». Эксперты установили, что в момент совершения преступлений он не отдавал отчет своим действиям.

На этом основании мужчину признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности. Во время заседания, которое прошло 25 февраля в закрытом режиме, суд решил поместить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В августе 2021 года семь осужденных, находившихся на принудительном лечении, сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии. Во время побега один из них ранил санитара учреждения осколком стекла.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали всех сбежавших. Позднее стало известно, что они были осуждены по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, краже и мошенничестве.