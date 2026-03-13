Тела мужчины и его четырехлетнего сына нашли в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края с признаками переохлаждения. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета по региону.

По словам следователей, 51-летний мужчина с ребенком отправился на автомобиле с прицепом со снегоходом в тайгу по направлению к поселку Эконда. Его работодатель заявил об исчезновении своего сотрудника 11 марта.

Тела погибших, снегоход и автомобиль были найдены 12 марта во время поисковых мероприятий в 50 км от поселка Тура. Как сообщает телеграм-канал «Борус. Люди» со ссылкой на Следственный комитет, на телах не было обнаружено следов от укусов животных.

По информации Shot, погибшим оказался отец четырех детей, который отправился с сыном на охоту. Когда они доехали до первой избы, то покинули автомобиль и продолжили путь в лес на снегоходе.

По одной из версий, после того как они заблудились, мужчина оставил снегоход и предпринял попытку самостоятельно выйти к избе, однако сбился с пути. Сообщается, что погибший работал в местном радиотелецентре РТРС. Он был в разводе с матерью детей, которая проживает в Архангельской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по с ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящий момент ведутся работы по установлению всех обстоятельств гибели и судебные экспертизы для определения точной причины смерти.