Тренд на отказ от пышных свадеб в России закономерный и здравый, он сохранится надолго. Таким мнением в беседе с RTVI поделилась финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что главным трендом 2026 года свадебные организаторы и ведущие называют «камерную свадьбу для близких», когда вместо многолюдного торжества проводится скромный ужин в узком кругу. В первую очередь это связано с ростом цен: средний чек на еду, отмечается в посте, вырос с 5—7 тыс. рублей на человека до 8—10 тыс., большинство статей расходов подорожало минимум вдвое.

«А все рекорды побил декор — за 4 года его стоимость взлетела на 650%», — говорится в посте.

Из-за этого пары стараются экономить на всем: выбирают минималистичные площадки, сами берутся за все — от рассадки гостей до изготовления украшений. Организаторы тем временем подняли комиссии до 15%, что вызвало недовольство среди ведущих и других подрядчиков, отмечает Baza.

Никитина в беседе с RTVI подтвердила, что такая тенденция, когда «новое поколение отходит от мероприятий такого традиционного формата», как пышная свадьба, в России действительно есть.

«Им проще в ресторане посидеть, уважить старшее поколение, но без голубей, карет, фотосессий, на которые нужно деньги тратить. Вместо этого они могут устроить какие-нибудь, например, шашлыки с друзьями, отдельно, на природе на целый день. Может быть, какую-нибудь вечеринку, которая будет не очень понятна старшему поколению. Считаю, что это очень правильно и заодно позволяет сэкономить бюджет», — сказала она.

По ее мнению, это правильный и более аутентичный подход: он больше соответствует тому, чего пары на самом деле хотят, а не празднуют так, как этого требует старшее поколение — «как принято», «как надо» и «по правилам».

При этом, добавила Никитина, молодые люди стремятся показать свое уважение старшим и нередко делят праздник на два дня: первый — официальный, с родителями, а второй — тематический, в компании друзей и в том формате, который близок именно им, включая, например, шашлыки на природе, вечеринку в готическом, деревенском или любом другом стиле.

На вопрос, следует ли, например, вместо России выбрать вариант проведения свадьбы за рубежом — например, в Беларуси, — эксперт отметила, что такой вариант может быть финансово оправдан.

«Особенно если правильно распределить бюджет и если родители из Беларуси у одной из сторон и захотелось какую-то интересную тематику. Там действительно выгоднее, дешевле и декор, и организаторы свадеб, и праздничный стол. Считаю, что это отличная идея», — сказала собеседница RTVI.

Тренд на камерные свадьбы, по ее мнению, сохранится надолго.

«Потому что “как надо” потихонечку из всех сфер жизни уходит в пользу индивидуальных ценностей самого человека. Это и правда набирает обороты. Главное, конечно, чтобы это было без перекосов. Но это действительно происходит и будет нарастать. В какой-то момент тренд, конечно, затормозится, но что будет дальше, мы не знаем. Может быть, вновь некий вариант традиции, но уже в каком-то новом формате. А пока что “так как мы хотим” перевешивает то, “как надо”. И это прекрасно», — заключила Никитина.

Актер озвучки Ярослав Строганов (голос проектов на ТВ «Пятница» — «4 свадьбы» и «На ножах») в беседе с RTVI оценил ситуацию с трендом на более бюджетные свадьбы в России немного иначе. По его словам, люди вправе праздновать так, как велит им сердце, — исходя не из трендов и не из желания потратить больше или меньше, а из собственных ощущений.

«Гнаться за определенными тратами, соревноваться друг с другом — это все можно делать в рамках участия в “Четырех свадьбах”», — заметил он с иронией.

Строганов добавил, что заменить традиции чем-то равноценным довольно сложно. «Да и нужно ли это делать?» — резюмировал телеведущий.