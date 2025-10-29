Некоторые деятели культуры, уехавшие из России после начала военной операции на Украине, вписались в западную культурную среду. Часть покинувших страну хотели бы вернуться, но опасаются. Об этом спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в специальном интервью RTVI.

Швыдкой сказал, что не следит за всеми уехавшими деятелями культуры, поскольку это было бы расточительством времени. Он подчеркнул, что «люди уезжали по-разному».

«Весь вопрос в том, насколько их отъезд был связан с хлопаньем дверьми и заявлением о том, что здесь, как бы сказал [экс-президент США Рональд] Рейган в свое время, «империя зла»», — пояснил Швыдкой.

Он, в частности, отметил, что режиссер Кирилл Серебренников уехал «без всяких громких заявлений».

Швыдкой заявил, что эмигрировавшие деятели культуры по-разному реализуют себя.

«Мы знаем, что они работают. Я знаю, что некоторые из них хотели бы вернуться, знаю, что они опасаются возвращения. Мне кажется, что тут не может быть общих решений», — порассуждал собеседник RTVI.

Он напомнил про эмиграцию представителей русской культуры после Октябрьской революции 1917 года. «Кто-то уехал, кто-то потом захотел вернуться, как, скажем, Куприн, да тот же Алексей Толстой. Кто-то не захотел вернуться, как Шаляпин или Бунин. После смерти и Бунин вернулся на полки, и Мережковский, и Гиппиус вернулась — после смерти их уже, в качестве, так сказать, томиков на полке», — отметил спецпредставитель президента.

Он полагает, что часть нынешних культурных деятелей не хочет и не собирается возвращаться. «И они настолько демонстративно сожгли все мосты, что я не думаю, что их возвращение будет радостным для широкой публики. И об этом говорил в том числе и прежде всего Владимир Владимирович Путин», — сказал Швыдкой.

По его словам, уехавшие — взрослые люди, которые сделали свой выбор.

«Я повторю, кто-то успешен, кто-то нет. Кто-то, как, скажем, тот же Кирилл Серебренников или Тимофей Кулябин — они вписались в западную уже культурную среду. А кто-то нет», — заметил Швыдкой.

При этом он выразил мнение, что «театральные люди очень связаны со своей публикой» и скучают по ней. «Для меня это очевидно — не могут не скучать. Но повторю, у каждого своя судьба», — заключил собеседник RTVI.