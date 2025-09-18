В Москве подтверждением высокой производительности труда могла бы стать традиция выпивать бокал вина или пива в обед, как делают в Германии и Италии. Эту идею во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ) в шутку обсудили мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов.

Собянин сказал, что в Германии и Италии высокая производительность труда, и отметил, что в них работники в обед могут выпить по бокалу пива или воспользоваться полуденным перерывом на сон.

«Вы видели немцев, которые переработали?», — задался мэр вопросом, добавив, что рабочим там доступны «большой обеденный перерыв, бокал пива, короткая рабочая неделя».

По словам Собянина, трудно себе представить, что «наш Иван Иванович» трудится на заводе меньше, чем его зарубежные коллеги.

«Я не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?» — пошутил в ответ Силуанов.

Модератор пленарной сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в свою очередь отметил, что если это единственное разногласие между министром и мэром Москвы, то «мы можем решить этот вопрос».

«То есть все-таки работаем больше, наверное», — заключил Силуанов

В октябре 2024 года в научном журнале Addiction было опубликовано исследование, согласно которому, больше всего к употреблению алкоголя среди стран Европы склонны жители Финляндии, Исландии, Ирландии, Люксембурга и Мальты. Авторы статьи изучили паттерны поведения потребителей алкоголя в европейских государства за период с 2000 до 2019 года.

Также на пленарно заседании Собянин отметил, что столичные власти и Министерство финансов России не занимаются «перетягиванием каната»., а заинтересованы в развитии экономики города.

Модератор пояснил, что Москва смогла добиться темпов роста инвестиций за последние шесть лет в 2,4 раза по сравнению с показателями в целом по России.

«Речь идет о стабильности, <…> главное — понимать, что будет с правилам игры, по которым ты живешь, через два года, пять, 10 лет», — пояснил мэр Москвы.

Макаров в свою очередь напомнил, что в День спорта в столице между командами Минфина и мэрии проходят соревнования по перетягиванию каната, и пошутил, предложив исключить их после сказанного Собяниным о совместной работе.

Мэр отметил, что они с Минфином «в одной команде».

«Вы зря пытаетесь нас записать в разные команды и развести по разным сторонам поля. Каждый рубль, который зарабатывается в Москве, налоговых и неналоговых поступлений, делится пополам», — пояснил Собянин.