Приказ сбить самолет Ил-76М в Белгородской области, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, отдал командир ВСУ Николай Дзяман, сообщил Следственный комитет (СК). Воздушное судно потерпело крушение в январе 2024 года.

В сообщении СК говорится, что о расследовании крушения ИЛ-76М ВКС России в Белгородской области было доложено на оперативном совещании, которое провел в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО «Patriot». Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ», — сказано в пресс-релизе.

Военнослужащие, нанесшие удар по самолету, исполняли приказ командира бригады Николая Дзямана и «вышестоящего командования ВСУ», указал СК. Следствие привлекло Дзямана в качестве обвиняемого в теракте и объявило его в розыск.

«Продолжается установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины», — добавили в СК.

Крушение Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, упал в Белгородской области 24 января 2024 года. На борту были 74 человека — 65 пленных украинских военных для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

По утверждению Минобороны, Ил-76 сбили украинские военные, запустив две ракеты ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет сбили военнослужащие ВСУ, но позже упоминания об этом были удалены из публикаций.

Президент России Владимир Путин допускал, что украинские военные сбили Ил-76 по ошибке, а также отмечал, что «это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем».

«Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут: там стоят системы “свой-чужой”, и, сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы», — говорил глава государства.

В декабре 2024 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва передала Киеву тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76.

Еще одно дело против Дзямана

В феврале 2025 года «Коммерсантъ» сообщил, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Николая Дзямана к пожизненному сроку в колонии особого режима по делу об уничтожении комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У. Суд признал полковника ВСУ виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). По версии следствия, 23 февраля 2024 года Дзяман отдал своим подчиненным приказ уничтожить А-50У.

«В самолет, патрулировавший воздушное пространство над Краснодарским краем, попала ракета, погибли десять членов экипажа», — пишет «Ъ».

В материалах дела указывалось, что Дзяман отдал приказ об уничтожении А-50, «осознавая, что оно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит над Россией».

По версии следствия, информацию о самолете А-50 передал сотрудничавший с украинскими спецслужбами житель Ялты, который выступал против проведения военной операции на Украине. В декабре 2024 года Краснодарский краевой суд признал его виновным в совершении госизмены (ст. 275 УК) и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

В январе 2024 года российские военкоры сообщили о крушении еще одного самолета А-50 над Азовским морем. Минобороны не комментировало эту информацию, в Кремле заявили, что не располагают данными по этому поводу. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что А-50 над Азовским морем никто не сбивал, «тем более американцы», у которых «еще сбивалки не выросли». Так он прокомментировал высказывание представительницы Пентагона о том, что для поражения А-50 в январе Украина использовала американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.