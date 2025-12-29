Сэкономить на покупках и развлечениях в новогодние праздники помогут программы лояльности торговых сетей, различные категории банковского кэшбека, бесплатные развлечения и отказ от крупных необдуманных покупок. Таким мнением в беседе с RTVI поделился независимый финансовый аналитик Александр Патешман.

«В программах лояльности можно комбинировать то, что предоставляют торговые сети, плюс при доставке, как правило, есть скидка на первый заказ. Можно регистрировать другой номер, если есть. У нас по закону можно иметь до 20 SIM-карт — вот, пожалуйста, будет 20 личных кабинетов. На первый заказ с доставкой есть промокод — 500 рублей на покупку от 1,5 тысяч. Поэтому на все покупки, в том числе те, которые уже идут со скидкой, получается дополнительная скидка в 30%», — пояснил специалист.

Что касается подарков, то эксперт советует сначала посмотреть товар в магазине, сфотографировать артикул, а затем поискать его либо на сайте самих продавцов, где он нередко продается по более низкой цене, либо поискать на популярных маркетплейсах.

«Цены там дешевле, потому что они вынуждены конкурировать со всеми поставщиками», — добавил Патешман.

Кроме того, собеседник RTVI также рекомендовал правильно распределять категории кэшбека в банковских картах. Например, муж может выбрать категории «бензин» и «продукты», а жена — «аптеки» и «маркетплейсы».

«Не надо обоим выбирать “продукты”. А дальше покупать с той карты, на которой есть кэшбек», — отметил специалист.

Говоря о путешествиях, Патешман отметил, что сейчас билеты покупать уже дорого, поэтому стоит рассмотреть следующие два варианта: автомобильные поездки по Золотому кольцу с бронированием отменяемых номеров в гостиницах или поиск горящих авиабилетов ближе к дате вылета, в том числе в Центральную Россию.

«Если денег нет, то можно “распечатать” кредитную карту. Кредитный период, как правило, составляет 60−90 дней, можно купить что-то именно сейчас, а вернуть через 90 дней без процентов», — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул важность планирования бюджета до конца праздников: стоит отложить часть зарплаты на накопительный счет и учесть все обязательные платежи по ипотеке и кредитам, чтобы не остаться без денег после каникул.

Что касается культурных развлечений, то, например, в Москве можно найти «горящие» театральные билеты, которые продаются в три раза дешевле обычных, сообщил собеседник RTVI.

«Нужно посмотреть, есть ли льготы пенсионерам, многодетным. Как правило, горящие билеты без мест можно получить у администратора. Такие билеты можно получить в три раза дешевле. На “Щелкунчик” в Большой театр, наверное, вы не достанете, а в “Театр Нации”, например, билеты по 10 тысяч рублей — можно взять там за 1,5-2 тысячи рублей, очень легко. Надо смотреть в профильных телеграм-каналах, где предлагают в первую очередь многодетным, пенсионерам и так далее — подписаться на эти группы и там ловить», — пояснил Патешман.

Если говорить о бесплатных развлечениях, то здесь стоит рассмотреть ледовые катки, отметил эксперт. Однако, напомнил он, придется заплатить за прокат коньков, если нет своих.

«Здесь лайфхак — взять коньки и лыжи в другом месте. А еще лучше одолжить у знакомых, чтобы не платить за прокат. Если вы поехали за город или на горнолыжный курорт, то там лыжи будут в два раза дороже», — предупредил он.

Говоря о тех тратах, от которых во время новогодних праздников лучше отказаться, Патешман рекомендовал повременить с приобретением недвижимости, автомобилей и дорогой техники.