Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф раскритиковали политику маркетплейсов, которые дают покупателям скидки при оплате товаров картами их собственных дочерних банков. Wildberries и Ozon ответили на претензии, после чего ЦБ пришлось уточнить свою позицию. Подробности — в материале RTVI.

Глава ЦБ не первый раз затронула тему «несправедливых» скидок на маркетплейсах. Выступая в Госдуме в конце октября, она назвала это одним из самых острых вопросов, который обсуждается банками и платформами. 18 ноября Набиуллина снова высказала свою точку зрения на форуме ЦБ «Фокус на клиента».

«В чем у меня позиция более однозначно определилась: я считаю, что нельзя использовать разную цену, цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. <…> Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — пояснила глава регулятора.

Она отметила, что в некоторых странах маркетплейсам запрещено иметь собственные финансовые организации. ЦБ предложил обсудить подобные меры с правительством, однако это «радикальный путь», признала Набиуллина.

По ее словам, Центробанк предлагает уточнить правила недискриминационного доступа на маркетплейсы, начав с запрета «некоторых практик», которые «явно нарушают конкурентную среду», — в частности, практики разных цен в зависимости от способа оплаты.

Глава Сбербанка в свою очередь заявил, что маркетплейсы работали в убыток за счет государства. По его словам, в 2025 году они недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей.

«Скидки, которые они дают, — это за наш с вами счет. Мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено», — сказал Греф.

По его мнению, маркетплейсы должны показать эффективность в условиях честной конкуренции. Он пристыдил Wildberries и Ozon за выставление разных цен на товары в зависимости от способа оплаты.

«Я бы на их месте просто сам убрал. Честно сказать, стыдно такими практиками заниматься», — заявил Греф.

Глава Сбера отметил, что маркетплейсы в России пока не урегулированы, и призвал сосредоточиться на том, чтобы поместить их в «нормальное конкурентное пространство», особенно в налоговой сфере.

Ответ маркетплейсов и пояснения ЦБ

В пресс-службе Wildberries & Russ выступление главы Банка России расценили как предложение запретить скидки.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже», — заявили в компании.

В WB добавили, что Банк России обсуждает эту идею в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. Практика предоставления скидок при оплате картами и кошельками самих платформ законна, подчеркнул маркетплейс.

Кроме того, скидки, бонусы и кешбэк распространены в других сферах, которые «в текущей полемике по каким-то причинам сознательно игнорируются», заявили в пресс-службе.

«Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража», — заключили в WB.

В Ozon практику скидок при оплате определенной картой назвали системой лояльности платформы, в которую инвестирует банк. Скидки позволяют покупать товары по более выгодным цены «в любой точке страны», что особенно важно для жителей малых городов и сел с невысокими доходами, добавили в компании.

В конце октября Ozon предложил банкам присоединиться к своей программе лояльности. В компании отметили, что уровень скидок на товары по картам различных банков-участников будет одинаковым. Заявки на участие в программе подали семь банков, сообщил в ноябре финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.

Позже ЦБ уточнил свою позицию, пояснив, что регулятор никогда не выступал против скидок маркетплейсов, но считает, что бонусы должны предоставляться не только по карте дочерних банков этих платформ.

«У покупателя должен быть выбор — в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать», — заявили в пресс-службе Банка России.

Если банки будут конкурировать на равных, потребители только выиграют, поскольку скидок станет больше, уверен регулятор. В ЦБ также отрицают утверждение, что эти вопросы обсуждаются закрыто.