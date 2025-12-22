В возрасте 74 лет скончался британский певец и автор песен Крис Ри, известный широкой публике по хитам The Road to Hell и Driving Home for Christmas. Представитель его семьи сообщил, что музыкант скончался «мирно в больнице <…> после непродолжительной болезни», пишет The Guardian.

За свою карьеру Ри выпустил 25 студийных альбомов в различных жанрах, включая блюз, поп, соул и софт-рок. Среди его хитов — The Road to Hell из одноименного альбома, занявшего первое место в Великобритании, композиции On the Beach и Josephine, ставшие популярными на балеарской танцевальной сцене. В общей сложности певец продал более 30 млн альбомов по всему миру.

Крис Ри родился в 1951 году в британском городе Мидлсбро в семье отца-итальянца и матери-ирландки. У него было шесть братьев и сестер. В молодости он работал на разных работах, включая фабрику мороженого отца, и даже подумывал стать журналистом.

В 22 года Ри присоединился к группе Magdalene, где ранее выступал Дэвид Ковердейл (игравший в том числе в Deep Purple). Позже он перешел в группу Beautiful Losers, но начал сольную карьеру после предложения контракта со звукозаписывающей компанией. Дебютный сингл So Much Love вышел в 1974 году.

Первый успех пришел к музыканту в США, где его композиция 1978 года «Fool (If You Think It’s Over)» достигла 12-го места в чартах и принесла ему номинацию на «Грэмми» как лучшему новому артисту. Несколько лет ему не удавалось повторить это достижение — позже он сравнивал махинации индустрии того времени с «большой навозной кучей»: «Я никак не контролировал это, я не знал, что делать».

Ситуация изменилась в 1985 году, когда альбом Water Sign стал хитом по всей Европе.

Конец 1980-х стал самым успешным периодом в карьере Ри: например, в сборнике 1988 года New Light Through Old Windows оказался его главный хит Driving Home for Christmas, записанный в 1986 году. Изначально баллада не произвела особого впечатления, но постепенно она набрала популярность и достигла 10-го места в чартах в 2021 году. В нулевых успех музыканта пошел на убыль.

А в 1989 году у него вышел альбом The Road to Hell, одноименная композиция с которого, состоящая из двух частей, стала еще одним хитом в копилке исполнителя.

Помимо музыки, Крис Ри был страстным поклонником автогонок — он управлял моделями Ferrari и Lotus, участвовал в Чемпионате Великобритании по кузовным гонкам 1993 года. В сезоне Формулы-1 1995 года он работал механиком в боксах команды Jordan. Также артист был неравнодушен к политике: он поддерживал лейбористов и в 2017 году написал песню в поддержку политику Джереми Корбину (композиция так и не была выпущена).

Музыкант страдал от серьезных проблем со здоровьем. Ему диагностировали рак поджелудочной железы, и в 2001 году ему удалили поджелудочную железу вместе с частями желудка и тонкого кишечника, что привело к диабету. В 2016 году у него случился инсульт, который певец описал как «очень страшный момент».

Позже рассказывал, что из-за произошедшего боялся потерять музыкальный слух, но окружающие убедили его, что все в порядке. В 2017 году Ри потерял сознание на сцене во время концерта в Оксфорде и был госпитализирован.

После музыканта остались его жена Джоан, с которой он начал встречаться в 17 лет, и их дочери Жозефина и Джулия. В честь обеих Крис Ри написал одноименные песни.