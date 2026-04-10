На Камчатке из семи пропавших туристов, вышедших в лыжный поход до Авачинского перевала, нашли живыми только пятерых: молодых людей 2001 и 2003 годов рождения погибли. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава краевого МЧС Сергей Лебедев. Остальных госпитализировали в состоянии средней тяжести с признаками обморожения, рассказали ТАСС в Камчатской краевой больнице.

«Ужасная трагедия причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — написал Лебедев.

Он пояснил, что всего в группе было девять человек, но только двое продолжали следовать выбранным маршрутом и благополучно вернулись в поселок Пиначево. Все туристы были приезжие — они прибыли в регион из Санкт-Петербурга и Череповца.

Погибли два молодых человека, уточнил Лебедев. По его словам, вопреки прежней информации, у группы были средства связи, палатка-шатер, печка и достаточное количество провианта.

Министр указал, что хотя обстоятельства произошедшего еще будут устанавливать, уже сейчас можно констатировать, что основной причиной стало «грубое нарушение» базового правила безопасности таких походов: «вместе пошли — вместе пришли».

«Поэтому делиться на группы, менять маршрут — не самое лучшее занятие», — подчеркнул глава камчатского МЧС.

Что известно о погибших и пострадавших

Как выяснила «Фонтанка», погибли студент и выпускник Санкт-Петербургского горного университета — 22-летний Федор и 24-летний Сергей. Оба были членами туристического клуба им. И. А. Ефремова на базе этого вуза, но на Камчатку отправились не по его линии, утверждают в университете.

Всех пострадавших туристов эвакуировали на вертолете, сообщило краевое правительство. Они доставлены в Камчатскую краевую больницу им. А.С. Лукашевского, где им оказывают необходимую помощь в полном объеме.

«На момент осмотра угрозы жизни ни у одного из них не обнаружено. <…> Предварительно, серьезных травм не обнаружено, однако полное обследование будет проведено в обязательном порядке», — сказал старший врач смены Рустам Сабиров, чьи слова передает региональный Минздрав.

«Ругаться надо дома»: что случилось в походе

Согласно хронологии событий, зарегистрированная группа туристов 28 марта вышла из поселка Пиначево, который обычно служит отправной точкой пеших маршрутов по живописному природному парку Налычево в окружении вулканов. Контрольной датой возвращения было 10 апреля.

Ночью 9 апреля организатор похода, который находится за пределами края, поднял тревогу, заявив о пропаже семи туристов. Он рассказал, что 3 апреля в группе произошел конфликт, и она разделилась.

Два человека остались на Семеновском кордоне, с палаткой и спутниковым телефоном, а семеро остальных выдвинулись с Налычевского кордона в сторону Авачинского перевала, пояснил начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков.

Семеро продолживших поход 6 апреля выходили на связь и сообщали, что у них все в порядке, 7 апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумная. Туристы планировали за день достичь Авачинского перевала. Но затем с ними пропала связь.

«Мы знаем, что 8-го числа была очень сильная пурга, очень сильный ветер в том районе. <…> Вероятнее всего, произошла какая-то аварийная ситуация», — говорил Марков до того, как туристов нашли.

По его словам, в группу входили подготовленные люди, лыжники, которые занимаются зимним туризмом и имеют опыт походов в разных климатических условиях.

Глава краевого МЧС, со своей стороны, подчеркнул, что их ключевой ошибкой было разделиться.

«Ругаться, делиться на подгруппы надо дома, а не на маршруте», — написал Лебедев.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум людям (ч. 3 ст. 109 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК).