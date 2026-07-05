ОПЕК+ достигла предварительного соглашения об очередном увеличении квот на добычу нефти с августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, накануне запланированного на воскресенье заседания группы.

Как сообщил один из собеседников агентства, группа нефтедобывающих стран в принципе договорилась повысить целевые показатели на 188 тыс. баррелей в сутки в августе. Два других источника подтвердили, что увеличение на этот объем является наиболее вероятным решением, принятым в ходе онлайн-дискуссии.

Это станет четвертым последовательным повышением квот с апреля, когда семь ключевых членов ОПЕК+ (включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) начали постепенно отменять добровольные сокращения, нарастив целевые показатели почти на 800 тыс. баррелей в сутки.

Однако реальный прирост нефтедобычи, по мнению аналитиков, пока остается ограниченным. Увеличение квот, согласованное ранее, во многом оставалось лишь на бумаге из-за войны США и Израиля против Ирана, которая привела к закрытию Ормузского пролива для прохода танкеров из ключевых стран-экспортеров, включая Саудовскую Аравию и Ирак.

Согласно официальным данным, добыча стран ОПЕК+ в мае упала до 33,13 млн баррелей в сутки с 42,77 млн баррелей в сутки в феврале. Особенно сильно пострадал Ирак, где производство нефти сократилось с более чем 4 млн до менее 2 млн баррелей в сутки.

Ситуация на рынке начала меняться после подписания 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который призван положить конец войне и открыть пролив для экспорта нефти. Это способствовало тому, что цены на нефть марки Brent вернулись к довоенному уровню около $72 за баррель, опустившись с пиков выше $120.

Американский чиновник рассказал Reuters, что объем перевозок нефти через Ормузский пролив уже превысил 10 млн баррелей в день. Однако аналитики предупреждают, что для возвращения к довоенным показателям, вероятно, потребуется время, и существенный рост может начаться только в августе.

Несмотря на продолжающиеся перебои, давлению на цены способствуют снижение китайского импорта, рост экспорта от производителей за пределами Ближнего Востока и рекордное глобальное высвобождение стратегических запасов, координируемое Международным энергетическим агентством.

Кроме того, ОПЕК+ ослаблена выходом ОАЭ из группы в мае. Ирак пригрозил тоже покинуть организацию, если его квоты не будут пересмотрены в сторону увеличения.