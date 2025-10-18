В служебном кабинете первого заместителя мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова прошел обыск, сообщает уральское издание Ura.ru. По его данным, чиновника подозревают в превышении служебных полномочий при продаже муниципальной собственности.

Издание пишет, что речь предположительно идет о двух эпизодах — реализации объектов недвижимости МУП «Школьное питание» и сети муниципальных аптек «Фармация». Как утверждают источники Ura.ru, Гусенков якобы мог оказать содействие продаже этих активов по минимальной цене в обход процедуры торгов.

Павел Гусенков занял пост первого заместителя главы нефтеюганской городской администрации в 2022 году, когда городом руководила Эльвира Бугай. Перед этим он на протяжении месяца работал ее советником, а ранее был гендиректором ООО «Вис Север» и межрайонным прокурором Нефтеюганска. В 2021 году Гусенков претендовал на пост мэра, но был отстранен от участия в выборах уже на первом этапе, когда конкурсная комиссия усмотрела в поданных им документах «несоответствие по формальным признакам».

Региональное издание Муксун.fm пишет, что «оперативные мероприятия» проводились и дома у замглавы Нефтеюганска. В мэрии города подтвердили эту информацию, отказавшись раскрыть какие-либо подробности, и добавили, что работа городской администрации продолжается в стандартном порядке.

«Действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством. Администрация города Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий. Органы местного самоуправления работают в штатном режиме», — говорится в заявлении мэрии.

Региональная интернет-газета «Правда УРФО» напоминает, что имущество МУП «Школьное питание», которым руководил бывший депутат нефтеюганской гордумы Виктор Федин, при стоимости 41 млн рублей было продано предпринимателю за 18,7 млн рублей. На главу комбината завели уголовное дело по двум статьям — о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате в особо крупном размере.

Телеграм-канал «Погоны и галстуки» со ссылкой на своего инсайдера пишет, что Федина «признали виновным в нарушении правил публикации информации об аукционе», но муниципальная газета, как утверждает «ряд источников», якобы могла «по указанию Гусенкова допечатать тираж с объявлением, чтобы скрыть нарушения».

О продаже аптек «Фармация» в Нефтеюганске «Правда УРФО» пишет, что ее продали предпринимателям без конкурса, из-за чего было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий группой лиц с тяжкими последствиями. В рамках следствия арестованы глава департамента муниципального имущества городской администрации Шамиль Майранов и гендиректор подконтрольного мэрии предприятия «Спецкоммунсервис» Максим Федоров.