Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном канале в мессенджере MAX, что столица продолжит устойчивое социально-экономическое развитие в ближайшие три года. Прогноз на 2026—2028 годы уже утвердило правительство Москвы.

По расчетам, валовой региональный продукт города будет расти на 2—3% ежегодно, объем производства в обрабатывающих отраслях — на 7,5%, а инвестиции в экономику увеличатся на 2,5% в 2026 году и на 4—4,5% ежегодно в 2027—2028 годах.

Также ожидается рост розничной торговли (на 1—1,5%) и платных услуг населению (на 2—3%).

По словам Сергея Собянина, позитивная динамика обеспечена опережающим развитием инфраструктуры, стимулированием инвестиций, созданием новых рабочих мест и формированием комфортной городской среды.

Высокая инвестиционная активность, устойчивое развитие промышленности и технологические вложения в интеллектуальные продукты остаются ключевыми драйверами роста экономики столицы.

«Экономика Москвы демонстрирует высокую устойчивость. Ожидается, что в ближайшие три года положительная динамика сохранится.», — отметил мэр Москвы.