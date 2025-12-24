Москва намерена стать центром моды, дизайна и других креативных индустрий. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города в Московской городской думе.

По словам мэра, развитие креативной экономики входит в число приоритетных направлений городской политики. «Также в повестке дня — превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС», — сказал Собянин, выступая перед депутатами Мосгордумы.

Он подчеркнул, что у столицы есть необходимые условия для реализации этой задачи, включая развитую инфраструктуру, высокий кадровый потенциал и меры поддержки со стороны городских властей.

В ходе того же отчета Сергей Собянин отметил позиции столицы в мировой экономике. По его словам, Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира.

Ежегодный отчет мэра в Мосгордуме посвящен основным итогам работы правительства Москвы и ключевым направлениям социально-экономического развития города.