В зоне проведения военной операции на Украине находятся около 90 тыс. жителей Москвы. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это те, кто были мобилизованы или пошли по контракту. Часть ребят, это профессиональные военные», — сказал мэр.

Собянин отметил, что Москва при заключении контрактов делает большие разовые выплаты и ежемесячные доплаты.

Он также рассказал, что столичные власти оказывают помощь Минобороны в производстве беспилотников, бесплатной поставке значительной их части, а также поддержке ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа.

«Поддержка ВПК, включая строительство производственных площадей, которые мы передаем под нужды оборонно-промышленного комплекса — это основа для того, чтобы обеспечить необходимым наших ребят с точки зрения вооружения», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, напомнил глава города, волонтерское движение направляет гуманитарную помощь военнослужащим. Он отметил, что Москва занималась строительством оборонительных сооружений, поддерживала создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях.

Собянин добавил, что в Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению раненых военных, власти также занимаемся семьями военнослужащих.

«Тем, кто закончил службу и пришел в город — помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством. Создана огромная система поддержки военнослужащих», — почеркнул он.

В июле 2024 года власти Москвы назначили единовременную выплату для новых контрактников — 1,9 млн рублей. Власти пояснили ее необходимость «повышением уровня социальной поддержки». Общий размер единовременного довольствия военнослужащему-контрактнику в столичной мэрии оценили более чем в 5,2 млн рублей «за первый год службы».