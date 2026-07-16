С вечера 15 июля до 09.00 16 июля в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая часть летевших в направлении столицы БПЛА была нейтрализована силами ПВО «на дальних подступах», говорится в сообщении.

«10 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Всего, по данным Минобороны, в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

В Ярославской области в результате массовой атаки БПЛА погиб мужчина, еще четверо пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, «только в первую волну сбито 19 беспилотников». Кроме того, было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Атаке беспилотников также подвергся город Энгельс Саратовской области. В результате пострадала гражданская инфраструктура, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В областном минздраве рассказали, что после атаки за медицинской помощью обратились три человека, одному из них потребовалась госпитализация.