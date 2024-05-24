Министерство иностранных дел России объявило о прекращении действия соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия. Соответствующий документ появился на портале официального публикования правовых актов.

В нем говорится, что соглашение, подписанное в Токио осенью 1993 года, прекратило действовать с 21 мая 2024 года. Оно регламентировало российско-японское сотрудничество в сфере ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия и предусматривало создание специального комитета для контроля за этим процессом и обмена информацией.

25 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия «по просьбе белорусской стороны» разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, «как это давно делают США на территории своих союзников».

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что единственная страна, пережившая ядерные бомбардировки, считает недопустимой угрозу применения ядерного оружия. По его словам, размещение российского ядерного оружия в Беларуси повысит напряженность вокруг украинского конфликта.

В ноябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым соглашение о сотрудничестве с Японией должно было прекратить действовать через шесть месяцев. Этот срок истек 21 марта 2024 года.

Токио получил уведомление о принятом российской стороной решении еще в прошлом ноябре. МИД России пояснил, что действия Москвы продиктованы «откровенно антироссийской политики» Японией. Та, в свою очередь, выразила сожаление и заявила, что «Россия приняла решение в одностороннем порядке».