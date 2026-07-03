Папа римский Лев XIV невольно действует как «китайский коммунистический агент», когда призывает к жесткому международному регулированию искусственного интеллекта. С таким обвинением выступил американский миллиардер, сооснователь Palantir (создает ИИ-платформы для военных и силовиков) Питер Тиль, передает CNN.

Выступая на «Аспенском фестивале идей» в штате Колорадо, Тиль раскритиковал энциклику (программное послание) понтифика. Она вышла в конце мая под заголовком «Великолепное человечество. О защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта».

В ней Лев XIV, в частности, призвал «разоружить» ИИ. «Разоружить означает отвергнуть предположение о том, что техническая мощь автоматически дает право на управление. Разоружить означает не отвергать технологии, но предотвращать их доминирование над человечеством», — пояснил понтифик.

Он констатировал, что «ИИ фактически усиливает власть тех, кто уже обладает экономическими ресурсами, опытом и доступом к данным». Поэтому над этой технологией и ее использованием необходим эффективный надзор с четкими критериями регулирования, написал папа.

Тиль построил свою критику на том, что послание Льва XIV — первого главы Римско-католической церкви родом из США — способно повлиять на умы многих американцев, но едва ли будет принято во внимание китайцами. Таким образом, энциклика грозит замедлить лишь одну сторону «гонки между США и Китаем» за развитие ИИ, продолжил бизнесмен.

Он завершил свои рассуждения выводом, что Лев XIV «работает на китайских коммунистов». Аудитория интеллектуального форума отреагировала на это смехом.

Конфликт с Ватиканом и тайное общество

Заочный конфликт миллиардера со Святым престолом длится достаточно давно. В марте Тиль провел в Риме, всего в нескольких кварталах от Ватикана, серию закрытых мероприятий, на которых читал лекции об антихристе*. В его версии зло — это некое мировое правительство, которое может захватить власть с обещаниями защитить человечество от таких угроз, как ИИ или глобальное потепление.

Мероприятия встревожили духовенство Ватикана. Двум католическим университетам пришлось выступить с публичными заявлениями о том, что они непричастны к организации этих лекций.

В свою очередь советник папы римского по вопросам ИИ отец Паоло Бенанти опубликовал эссе под названием «Американская ересь: следует ли сжечь Питера Тиля на костре?». В нем священник назвал деятельность бизнесмена «затяжным актом ереси против либерального консенсуса».

«Все действия Тиля можно рассматривать как <…> вызов самим основам гражданского сосуществования, которые он теперь считает устаревшими», — написал Бенанти.

С 2006 года существует созданное Тилем тайное общество Dialog, куда принимают только по приглашению. Спустя 20 лет, в июне 2026 года, в результате утечки внутренних документов впервые были раскрыты имена членов организации. Среди них оказались более 200 представителей американской политической и бизнес-элиты, в том числе министры, сенаторы и чиновники администрации президента Дональда Трампа.

Как узнал журнал Wired, на 12-16 августа недалеко от ирландской столицы Дублина запланировано очередное секретное собрание Dialog. Среди сессий заявлены такие: «Деньги (покупают?) счастье», «Вернем ядерное оружие», «Как справиться с Третьей мировой войной», «Технологии на поле боя», «Создай партию», «Создай культ». Модератором последней значится основатель христианского сайта Pray.com.

* Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность