Более 200 представителей американской политической и бизнес-элиты, в том числе министры, сенаторы и чиновники администрации президента Дональда Трампа, зарегистрировались на выездное закрытое мероприятие тайного общества Dialog. Их имена были раскрыты в результате утечки внутренних документов, с которыми смог ознакомиться журнал Wired.

В статье указывается, мероприятие было запланировано на 12-16 августа недалеко от ирландской столицы Дублина. В программе секретных сессий заявлены такие темы, как «Деньги (покупают?) счастье», «Вернем ядерное оружие», «Как справиться с Третьей мировой войной», «Технологии на поле боя» и «Как ваша сексуальная жизнь?».

Из утечки следует, что модератором дискуссии на тему «Создай культ» заявлен основатель христианского сайта Pray.com, а организатором конференции на тему «Создай партию» — бывший сотрудник Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Как поясняет Wired, тайное общество Dialog было создано в 2006 году американским миллиардером и инвестором Питером Тилем — сооснователем платежной системы PayPal и одной из самых влиятельных военно-разведывательных частных компаний Palantir. В Dialog можно вступить только по приглашению.

Членам тайного общества обещали, что их имена никогда не станут известны широкой публике. Так и было на протяжении 20 лет, пока документы не обнаружила по анонимной наводке известная швейцарская айтишница и хакерша maia arson crimew (настоящее имя Тилли Коттманн).

Через нее журналисты Wired смогли изучить утекшие данные и дополнительно получили от другого источника список лиц, записавшихся на ирландский «ретрит». В результате впервые с момента основания Dialog были раскрыты личности участников — влиятельных американских политиков, финансистов и техномагнатов.

На мероприятие зарегистрированы 222 человека под разными статусами, в том числе «действующий член» и «гость», утверждается в публикации. Среди них — министр финансов Скотт Бессент, министр армии Дэн Дрисколл. сенатор-республиканец Тед Круз, конгрессмен-демократ Джим Хаймс. Последний, являясь одним из главных лиц в комитете Палаты представителей по разведке, курирует агентства, с которыми заключает контракты Palantir.

Wired также упоминает некоторых участников только по должностям, без указания имен, например, действующий посол США в неназванном государстве, бывший глава разведки на Ближнем Востоке и несколько чиновников администрации Трампа.

Как следует из утекших документов, только 87 участников из 222 отмечены как новички, которые будут присутствовать на закрытом мероприятии Dialog впервые. У остальных история участия насчитывает более 10 лет, а у некоторых — с момента основания тайного общества.

Информация в списке также свидетельствует о том, что всех объединяет общая озабоченность искусственным интеллектом, вопросами долголетия и прогнозами на ближайшее будущее.

Журнал также выяснил, что Dialog также предоставляет участникам услуги в сфере знакомств. В форме регистрации пользователей спрашивают, ищут ли они «любовь», и предлагают по желанию выбрать статус «одинокий мужчина», «одинокая женщина» или «другое» для включения в будущую программу «сватовства».

Питер Тиль упоминается в файлах осужденного за секс-преступления и торговлю людьми Джеффри Эпштейна, ранее рассекреченных Минюстом США. Изучив эти архивы, RTVI выяснил, что Эпштейн и Тиль вели активную переписку, при этом в одном из писем умерший в тюрьме финансист представился Тилю как один из клана Ротшильдов.

Из переписки также следует, что Тиль мог быть гостем скандальных мероприятий, которые Эпштейн устраивал на своем печально известном частном острове в Карибском море.