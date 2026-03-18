Совет по правам человека при президенте России направил обращения в оргкомитет кинопремии «Оскар» и ЮНЕСКО из-за использования кадров с российскими детьми в картине «Господин Никто против Путина» (Mr. Nobody Against Putin), который получил награду в категории «Лучший документальный фильм». В СПЧ просят провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних при создании картины и установить, получали ли ее авторы согласие родителей детей, чьи изображения были использованы.

В обращении, подписанном главой Совета Валерием Фадеевым, отмечается, что значительная часть видеоматериалов для фильма снималась в одной из российских школ во время внутренних мероприятий.

«Съемка осуществлялась сотрудником образовательной организации и носила характер внутренней фиксации школьной деятельности, предназначенной для использования в рамках образовательного процесса. В дальнейшем видеоматериалы, содержащие изображения несовершеннолетних учащихся, были переданы третьим лицам и использованы при создании коммерческого аудиовизуального произведения, получившего широкое международное распространение», — говорится в обращении СПЧ.

При этом, по данным Совета, использование изображений несовершеннолетних происходило без согласия их родителей или законных представителей. Также не был учтен ограниченный характер съемки, которая проводилась в школьной среде и не предполагала публичного показа.

В СПЧ напомнили, что международное право, в частности Конвенция ООН о правах ребенка, гарантирует защиту детей от незаконного вмешательства в частную жизнь и требует ставить их интересы во главу угла. По данным организации, родители детей, чьи кадры попали в фильм, уже обратились в российские правоохранительные органы.

В связи с этим Совет призвал Американскую киноакадемию и ЮНЕСКО проверить, были ли получены надлежащие согласия от законных представителей, и если нет — рассмотреть вопрос о соответствии картины этическим и правовым стандартам, предъявляемым к лауреатам премии.

«Защита прав детей является универсальной ценностью, признанной международным правом, и не может зависеть от политических или иных обстоятельств», — говорится в обращении СПЧ.

Фильм «Господин Никто против Путина» получил «Оскар» 16 марта. Его соавтор Павел Таланкин, работавший педагогом-организатором в школе города Карабаш Челябинской области, ранее рассказывал, что снимал патриотические мероприятия по заданию администрации, а затем покинул Россию и передал записи американскому режиссеру Дэвиду Боренштейну.

Лента исследует трансформацию школьной жизни в России после начала военных действий на Украине. Картина вошла в список претендентов на «Оскар» в январе 2026 года, а месяц спустя была удостоена престижной британской премии BAFTA, которую считают предвестником успеха на американской церемонии. На премию картина была выдвинута Данией.

В Кремле заявили, что фильм не смотрели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присуждение картине «Оскара», отметил, что не видел эту работу, и воздержался от каких-либо оценок.