Медианная зарплата специалистов со знанием китайского языка может быть выше на сумму до 75 тыс. рублей, чем у коллег без такого навыка. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на совместное исследование hh.ru и Skyeng.

По словам аналитиков, существенный эффект знание китайского языка оказывает на зарплаты в сферах IT, управления, логистики и продаж. Наиболее заметный разрыв в заработных платах был зафиксирован среди программистов и разработчиков: 225 тыс. рублей у сотрудников со знанием китайского против 150,3 тыс. рублей без языкового требования.

На самый высокий доход могут претендовать операционные директора со знанием китайского, где медианный оклад начинается с 250 тыс. рублей, в то время как аналогичные специалисты без соответствующего преимущества могут рассчитывать на 179,8 тыс. рублей.

В сфере логистики начальникам отделов, обладающим навыками работы с китайским языком, могут предлагать до 202,5 тыс. рублей, а руководителям отделов продаж — 200 тыс. рублей. Ежемесячный доход их коллег без знания китайского составляет при этом 148,2 тыс. и 161,9 тыс. рублей соответственно.

В hh.ru отметили, что высокий медианный уровень зарплаты не подразумевает автоматической надбавки лишь за владение языком, так как оклад зависит также от квалификации, опыта, уровня должности, отрасли и прочих факторов, которые оговаривает работодатель.

При этом доля изучающих китайский язык россиян, которые применяют его в работе, составила 23%. В то же время китайский лидирует среди языков, которые участники исследования хотели бы выучить из любопытства, обойдя испанский и японский.