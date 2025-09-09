В телеграм-каналах и СМИ распространяется видеозапись, на которой, как утверждается, бывший советник губернатора Курской области, военный волонтер и Z-блогер Роман Алёхин обсуждает подробности потенциально противозаконной финансовой операции по приобретению лекарственных средств для нужд фронта. Одними из первых ролик опубликовали Shot и «112», а также «Известия» и «Пятый канал».

Видеозапись сделана скрытно. На кадрах человек, похожий на Алёхина, как утверждается, излагает схему по «отмыванию» 200 млн рублей. Согласно обсуждаемому плану, средства от некого предпринимателя могут поступить в благотворительный фонд блогера, который затем закупит у того же бизнесмена медикаменты для зоны СВО на сумму 150 млн. Таким образом, предприниматель сможет вернуть свои деньги, а Алёхин получит 50 млн рублей в виде комиссионных как посредник. При этом реальный объем поставленных лекарств будет значительно занижен.

Кроме того, человек на видео якобы продумывает, как избежать проблем с законом для всех участников сделки.

«Надо сделать документы так, чтобы не было никаких претензий ни ко мне, ни к вам. Будем работать, как будто… нету никаких схем», — говорит он, понизив голос на последних словах.

На запись, часть которой сделана на улице, также попал оранжевый электрокар Zeekr, за приобретение которого Алёхина критиковали ранее. Как писали освещающие СВО телеграм-каналы, этот автомобиль он приобрел год назад якобы на средства, собранные под видом помощи фронту.

На следующих кадрах похожий на Алёхина мужчина, сидя в помещении, напоминающем рабочий кабинет, курит кальян и утверждает, что его телеграм-канал ежемесячно приносит около 300 тысяч рублей дохода, что позволяет ему нанять секретаря для управления рекламой.

Кроме того, в ходе записи блогер заявил об отсутствии интереса к политике. Он охарактеризовал свою текущую позицию как комфортную, обозначив себя как общественного деятеля. Алехин подчеркнул, что не чувствует себя обязанным кому-либо: «Сейчас у меня классная позиция, я общественник. Если ко мне какие-то претензии, я вообще кому-то должен? Я ничего никому не должен».

Ранее Алехин занимал пост советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, впоследствии обвиненного в присвоении бюджетных средств, предназначенных для строительства приграничных укреплений. В марте текущего года блогер заключил контракт с Минобороны и был зачислен в подразделение спецназа «Ахмат». Однако спустя 23 дня он досрочно расторг контракт и назвал свое решение ошибочным.

Что ответил Алёхин

Спустя несколько часов после публикации видео Алёхин в своем телеграм-канале призвал общественность дождаться того момента, когда он сам сможет посмотреть ролик, о котором идет речь, — его общая длительность составляет около семи минут.

«Друзья, дайте хоть видео посмотреть. Пока все узнаю со слов журналистов. Первыми были „Известия“, которые пришли ко мне во время планерки с сотрудниками и рассказали о каком-то видео, и около 2 часов я отвечал на их вопросы. Уже были еще люди. Само видео еще не видел. Ждите. Все объясню», — написал он.

Позднее в разговоре с RTVI военблогер вновь сообщил, что запись не видел. При этом он отметил, что ролик был нарезан, а происходящее на кадрах вырвано из контекста.

Алехин рассказал, что несколько месяцев назад к нему пришли люди, которые представились очень серьезными бизнесменами, связанными с «фондом Галицкого». На него они вышли через волонтеров и директора фонда, которым руководит Алехин.

Они, по его словам, предложили ему схему финансирования, в которой упоминались «сотни миллионов рублей».

Сергей Галицкий — российский предприниматель и общественный деятель. Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почетный гражданин Краснодара.

По словам собеседника RTVI, схема была следующей: «представители Галицкого» переводят около 100 млн рублей на счета фонда Алехина, а тот должен был заключить договор с конкретными фирмами, якобы связанными с Галицким, и потратить две трети этих средств (примерно 65 млн рублей) на закупку у них медикаментов. То есть деньги должны были в итоге вернуться их владельцам, пояснил военблогер.

«А одна треть, условно, в данном случае это 33—35 млн, по их словам, остается в фонде. То есть я как бы мог, условно, на них рации купить для подразделения, тепловизоры, коптеры, все, что я захочу для фронта, могу на эти 35 млн купить, но по согласованию с ними», — пояснил собеседник RTVI.

По его словам, те 200 млн, которые упоминаются, на самом деле должны были переводиться далеко не сразу, а в течение продолжительного времени.

Но был еще одно условие, которое его насторожило, рассказал Алехин. Его собеседники заявили, что он тратит те условные 65 млн на покупку медикаментов, но «в машине будет находиться всего 9 тысяч [единиц товара], а расписаться я должен как за 10 тысяч».

Блогер заявил, что отказался участвовать в сокрытии несоответствий. Он подчеркнул, что речь идет о фонде, который проверяют аудиторы, а не о его личных средствах. Он предложил собеседникам альтернативный вариант — поставить в известность командиров, чтобы те были в курсе происходящего, но у его гостей эта идея не вызвала одобрения.

В итоге «представители Галицкого» исчезли и больше никакой связи от них не было, рассказал Алехин. Военблогер подчеркнул, что никаких денег из озвученной суммы он не получал, даже копии предварительного договора и забыл об этой истории.

То, что все это появилось одновременно в нескольких телеграм-каналах и СМИ, по мнению Алехина, является показателем «заказухи».

«То, что это во многих источниках это появилось, говорит только об одном — это четко спланированная акция. Откуда эта акция была спланирована? Честно говоря, все равно», — заявил собеседник RTVI.

Он не исключил, что это часть кампании против независимых общественников, подчеркнув, что не планировал участвовать в каких-либо схемах и действует осторожно. По его мнению, «кто-то зачищает поляну гуманитарки в своих личных целях».

Телеграм-канал «112», который одним из первых опубликовал видео с Алехиным, со ссылкой на источник сообщил, что правоохранители начали проверку после появления ролика.

Как отреагировали Z-блогеры и военкоры

Военный Осведомитель

Что можно сказать по поводу видеозаписи с человеком, похожим на Романа Алехина?

Здесь обсуждается едва ли не классическая схема отмыва средств на войне. В данном случае планируется фиктивная закупка медикаментов для фронта с откатом аж в 50 млн от суммы 200 млн рублей.

Ранее Алехин был советником губернатора Курской области, потом записался в Ахмат, где делал вид что служил, откуда его быстро попросили на выход после «скандала с трубой».

Судя по тому, что про незадачливого любителя китайских электромобилей писали и затем опубликовали, в разработке он находился целенаправленно и сейчас ему уже не отвертеться либо от настоящей службы, либо от длительного заключения.

Два майора

Ну что ж, Роман. Подставил ты всё волонтерское движение своим видео. И нас лично. Обсуждал ли ты это с целью сдать автора схемы в полицию, или на самом деле допустил, что можно преступить закон ради помощи фронту/личной наживы — неважно.

Сам факт такого обсуждения тобой этой темы с кем бы то ни было и допущение даже в диалоге под любым соусом этого — это уже значит подвести тему волонтеров фронта. Думаешь, к остальным военблогерам не подходили? Подходили и были жестко посланы при первых намёках.

Думать тут нечего. Заслуги — отдельно, ответственность — отдельно.

И способ отмыть этот позор есть. В этот раз только по-нормальному.

Роман Сапоньков

По Алехину. Тут два момента. Первый, если реально есть злоупотребления, пусть занимается следствие, возбуждает уголовное дело и далее по списку, вплоть до суда и срока. Второе, если преступления нет, это слив времен «семибанкирщины» и «человека, похожего на прокурора». Вангую, что нарезку сделали в рамках ОРМ в интересах каких-то людей, а когда получили отказное, решили просто слить в сеть.

Белорусский силовик

Я всегда в таких случаях придерживаюсь одного и того же мнения: если докажут распил гумки — в тюрьму. В ином случае разберутся.

Я пройдусь по фактам. Человек, который ведет съемку, судя по камере и её месту установки, заряжен операми. Кто сталкивался с оперативными съемками и ОРМ сразу поняли в чем прикол. Вся дальнейшая суть сводится лишь к тому, что при любых раскладах Алехин, скорее всего, уже задержан. Ну лично я бы такие кадры в сеть сливал только после задержания.

Выводов по случаю почти не будет, кроме одного: честным волонтерам после данного инцидента будет еще сложнее. Даже тем, кто не собирает денег.

Борис Рожин

Сам Алехин или какие-то госорганы по этому поводу каких-то комментариев не давали. Непонятно, делалось ли данное видео в рамках ОРМ или это частная запись. Если в рамках ОРМ, то она может быть использована как доказательство в суде.

Данная история безусловно ударит по репутации Алехина. Ну и если упомянутая в видео схема реализовывалась на практике, то там и правоохранительные органы могут подключиться.

Собственно, в этой связи тема лицензирования частной гуманитарки и тема спецсчетов более плотно просвечиваемых государством получит дополнительное звучание. Ранее заявлялось, что рассмотрение закона о гуманитарке скорее всего будет когда-то там осенью. Соответственно, линия на усиление государственного контроля и регулирования также получит дополнительную поддержку.