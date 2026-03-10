Вашингтон дал понять партнерам по «Большой семерке», что возможное смягчение ограничений на российскую нефть будет касаться преимущественно поставок в Индию и останется жестко лимитированным. Об сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам телефонных переговоров министров финансов G7 прошедших 9 марта, пишет Bloomberg.

По словам Домбровскиса, американская сторона подчеркнула, что решение по Индии «в значительной степени ограничено как по срокам, так и по масштабу». При этом в США не ожидают, что эта мера существенно повлияет на нефтяные доходы России.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможность отмены «некоторых санкций, связанных с нефтью» для снижения цен на топливо. Детали разговора не раскрываются. Соединенные Штаты уже разрешили Индии импортировать российскую нефть, находящуюся в море.

Информированные источники сообщили, что любые дальнейшие послабления будут осуществляться по аналогичному принципу, однако окончательное решение остается за Трампом.

Цена на нефть в понедельник достигла $120 за баррель на фоне сокращения добычи на Ближнем Востоке и остановки работы Ормузского пролива. Нефтяные гиганты Персидского залива вынуждены снижать объемы, чтобы избегать транспортировки через небезопасный пролив.

Трамп также заявил о значительном прогрессе США и Израиля в конфликте с Ираном, допустив его завершение «очень скоро», что должно остановить рост цен.

Страны G7 подтвердили готовность высвободить стратегические запасы нефти при необходимости, хотя некоторые участники считают условия для этого еще не созревшими.

Ожидается, что позднее на этой неделе лидеры «Большой семерки» проведут телефонные переговоры для обсуждения ситуации в Иране.