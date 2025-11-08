США добиваются от десятков стран информации о «патогенах с эпидемическим потенциалом» в обмен на возобновление помощи в сфере здравоохранения, пишет Guardian со ссылкой на «правительственные документы».

Из них следует, что в рамках анонсированной в сентябре новой глобальной стратегии здравоохранения «Америка прежде всего» администрация президента США Дональда Трампа стремится перезаключить внезапно расторгнутые в начале 2025 года двусторонние соглашения о помощи десяткам стран.

По данным Guardian, в Белом доме подготовили «шаблоны» этих «меморандумов о взаимопонимании». Согласно этим проектам соглашений, США предлагают партнерам финансирование борьбы с малярией, туберкулезом, ВИЧ, полиомиелитом и другими заболеваниями, а также помощь в виде эпидемиологического надзора, предоставления лабораторных мощностей и внедрения системы электронных медкарт. Соглашения рассчитаны на пятилетний срок, в течение которого стороны постепенно будут выполнять взятые на себя обязательства.

Взамен США потребуют от своих контрагентов предоставление биологических образцов и генетического материала «патогенов с эпидемическим потенциалом» — причем в течение нескольких дней после их выявления. Речь идет о микроорганизмах, которые могут вызвать масштабные вспышки заболеваний.

В «шаблоне» меморандума, на который ссылается Guardian, упоминается разрабатываемое администрацией Трампа «полное соглашение об обмене образцами», рассчитанное на 25 лет. Предполагается, что оно будет утверждено и приведено в действие раньше двусторонних соглашений с конкретными странами.

При этом в «шаблоне» нет упоминаний о том, что партнеры США получат какую-либо гарантированную выгоду от передачи данных — например, обязательный доступ к разработанным в результате лекарственным препаратам. Зато, подписав двустороннее соглашение с Вашингтоном, они возьмут на себя обязательство одобрять сертифицированные в США лекарственные средства для использования на своей территории, особенно если у них крупный внутренний рынок или имеются «другие стратегические причины».

Двусторонние соглашения, которые США хотят заключить с другими странами, могут подорвать общемировые усилия подготовке к пандемиям, заявил Guardian представляющий Независимую комиссию по готовности к пандемиям и реагированию на них французский врач Мишель Казачкин:

«Эти двусторонние соглашения подорвут многостороннюю систему. Они игнорируют усилия ВОЗ и те основы солидарности и справедливости, которые мы пытаемся построить. Документ, шаблон которого подготовили США, не гарантирует доступа к контрмерам и даёт одной-единственной стране коммерческое доминирование. Он угрожает безопасности здравоохранения, безопасности данных и, в конечном счёте, национальному суверенитету».

Развивающиеся страны опасаются повторения пандемии COVID-19, когда они столкнулись с трудностями при получении доступа к вакцинам и лекарствам. В мае 2025 года было принято глобальное соглашение по улучшению готовности международного сообщества к пандемиям, которое до этого в течение трех лет разрабатывалось под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одним из инициаторов его принятия была Россия.