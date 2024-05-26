Европейские банки, работающие в России, сталкиваются с «растущими рисками», считает глава Минфина США Джанет Йеллен. На фоне этого ведомство рассматривает возможность ужесточения вторичных санкций против кредитных организаций, которые проводят операции, содействующие «военным целям» Москвы, рассказала Йеллен в интервью Reuters.

Министр не стала называть банки, которым могут грозить санкции. По ее словам, дополнительные ограничения будут введены только в том случае, «если для этого будут причины». В то же время глава американского финансового ведомства отметила, что «деятельность в России создает [для кредитных организаций] ужасно много рисков».

Как пишет Reuters, существование вторичных санкций уже ограничило взаимодействие банков с Россией, однако Йеллен выразила обеспокоенность тем, что Москве по-прежнему удается находить пути приобретения товаров, «необходимых для наращивания военного производства». В частности, она упомянула о сделках через Китай, ОАЭ и Турцию.

Йеллен и другие члены Минфина США убеждены, что российская экономика все больше становится «военной», поэтому проведение различий между гражданскими и военными операциями или операциями двойного назначения становится все сложнее.

Новые вторичные санкции, введенные президентом США Джо Байденом, дают Минфину право отключать банки от американской финансовой системы, если будет установлено, что они помогают обходить первичные санкции против российских и других организаций в связи с российской военной операцией на Украине, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос о том, хотят ли США, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянский UniCredit ушли из России, она сказала: «Я полагаю, что их руководители посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они делают [в России]».

В середине мая Минфин США предупредил Raiffeisen Bank International, что доступ кредитной организации к американской финансовой системе может быть ограничен из-за сделок с Россией.

В письме, которое ведомство направило банку, замминистра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность сохранением присутствия австрийской группы в России, а также несостоявшейся сделкой на сумму €1,5 млрд с компанией Strabag, связанной с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Тогда Reuters утверждало, что это самое строгое предупреждение из тех, что были вынесены западному банку, продолжающему работу в России. После этого представитель Минфина Австрии напомнил об обещании RBI сократить свое присутствие в России и заверил, что компания соблюдает все санкции.

25 мая глава Центробанка Италии (Banca d’Italia) Фабио Панетта призвал местные банки уйти из России, поскольку работа итальянских кредитных организаций там создает «репутационные проблемы».