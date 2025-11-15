Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября одобрил предложенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Документ, содержащий более 70 пунктов, осуждает пропаганду нацизма и призывает к ликвидации расовой дискриминации.

Голосование ознаменовалось неожиданным шагом со стороны США, которые впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки. В этой поправке содержались обвинения в адрес России в использовании «мнимого предлога искоренения неонацизма» для оправдания спецоперации на Украине. Американский представитель пояснил, что Вашингтон отказывается от участия в большинстве резолюций комитета, считая их неэффективными и ведущими к дисфункции организации.

«Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта», — заявила дипломат.

В итоге по резолюции 114 государств проголосовали «за» и 52 — «против». При этом западная поправка, обвиняющая Россию, была включена в документ, за нее проголосовали 63 страны, в то время как США выступили против.

Окончательное принятие резолюции состоится на пленарном заседании Генассамблеи ООН в декабре.