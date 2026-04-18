Соединенные Штаты расширяют политику визовых ограничений. Как сообщили в Госдепартаменте, нововведения направлены против тех, кто действует с целью подрыва американских интересов в Западном полушарии.

«Государственный департамент объявляет о значительном расширении существующей политики ограничения виз, направленной против тех, кто работает на противников США с целью подрыва наших национальных интересов в нашем полушарии, включая региональную безопасность и демократический суверенитет», — говорится в официальном заявлении.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, эта политика позволяет США ограничивать выдачу виз гражданам стран Западного полушария, которые, находясь в регионе и «умышленно действуя от имени враждебных стран», их агентов или предприятий, «сознательно руководят, санкционируют, финансируют или оказывают значительную поддержку, либо осуществляют» враждебную деятельность, которая подрывает интересы Вашингтона в Западном полушарии.

«Эти лица — и члены их ближайших семей — будут лишены права въезда в Соединенные Штаты», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Госдепартаменте перечислили эти действия. В список, среди прочего, входят:

Предоставление враждебным державам возможности приобретать или контролировать ключевые активы и стратегические ресурсы в Западном полушарии;

Дестабилизация усилий по обеспечению региональной безопасности;

Подрыв экономических интересов Соединенных Штатов;

Проведение операций по оказанию влияния, направленных на подрыв суверенитета и стабильности государств в регионе.

«Чтобы продемонстрировать нашу приверженность этой расширенной политике, мы предприняли шаги по введению визовых ограничений в отношении 26 человек в нашем полушарии», — добавили в Госдепе.

21 января администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу иммиграционных виз. В список из 75 стран, на которые распространяются ограничения, вошли в том числе Россия, Беларусь, Грузия и Казахстан.

В декабре 2025 года Трамп подписал указ о запрете на въезд гражданам нескольких стран. В перечне, среди прочих, оказались Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия. Также под ограничения попали лица с въездными документами, которые выдала Палестинская администрация.