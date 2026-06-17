США выделили более $1 млрд на гуманитарную помощь и реагирование на стихийные бедствия в рамках новых грантов Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программе (ВПП). Помощь рассчитана на 40 с лишним стран, среди которых Украина, говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

Из заявленной суммы более $218 млн будут переданы ЮНИСЕФ и свыше $800 млн — ВПП.

Украина названа среди стран «со значительными гуманитарными потребностями» наравне с Эфиопией и Мьянмой. Вашингтон обещает им поддержку в сферах продовольствия, питания, здравоохранения, защиты детей, логистики, а также водоснабжения и санитарии.

«Глобальные макрогранты» заменяют предыдущую модель отдельных грантов меньшего объема, которые были разрозненными, нередко дублировали друг друга и создавали «чрезмерные накладные расходы», поясняет Госдеп.

Ведомство также критикует прошлую модель за «непредсказуемость для исполнителей» и низкую эффективность.

Новая модель гуманитарной помощи основана на «скорости, подотчетности, измеримом эффекте и устранении бюрократических издержек», говорится в релизе Госдепартамента.

«Исполнители могут быстро мобилизоваться, в некоторых случаях в течение 24 часов, обеспечивая незамедлительное поступление средств налогоплательщиков США нуждающимся», — отметили в ведомстве.

Объявленное финансирование стало третьим с момента внедрения новой модели сотрудничества США с ООН при президенте Дональде Трампе. В декабре в рамках этой стратегии Вашингтон выделил $2 млрд, в мае — еще $1,8 млрд.

Эти суммы в разы меньше того, что США традиционно выделяли на программы ООН, сравнивал CNN. По данным Организации, в последние годы объемы американского финансирования достигали $17 млрд в год.

В декабре 2025 года Госдепартамент предупредил учреждения ООН, что они должны «адаптироваться, ужаться или перестать существовать». Ведомство утверждает, что это быстро дало ощутимые результаты и показало способность Организации и ее партнеров проводить реформы, сокращая лишние расходы и раздутый штат.

Трамп не раз высказывал сомнение в необходимости существования ООН, критикуя ее за «плохое управление, расточительство и враждебность интересам США». Задолженность страны по членским взносам в бюджет Организации при Трампе значительно выросла. По данным на февраль, она превышала $2 млрд.

В начале своего второго срока Трамп начал сокращать американскую гуманитарную помощь и прекратил финансирование некоторых программ. Вместе с тем Госдепартамент подчеркивает, что США остаются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, в том числе в рамках ООН.