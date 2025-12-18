Вашингтон исключил из антироссийского санкционного списка семь юридических и два физических лица. Среди них — гражданин России Дмитрий Бугаенко и гражданка Финляндии Евгения Дремова. Об этом сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Причины такого решения ведомство уточнять не стало. Из-под ограничений также вывели кипрскую компанию Veles International Limited. Ранее она входила в инвестиционную группу «Велес Капитал», которая в 2023 году оказалась под санкциями США.

По данным OFAC, структуры группы работали с состоятельными клиентами из России, а активы были заблокированы на фоне «вредной международной деятельности российского правительства».

Компания «Велес Капитал» присутствует на инвестиционном рынке с 1995 года и, как указано на ее сайте, к концу 2024 года управляла активами на сумму 38,8 млрд рублей. Вышеназванный Бугаенко является владельцем 100% Veles International Limited и занимает в компании должность исполнительного директора.

Помимо этого, из санкционного списка вывели финскую компанию Hi-Tech Koneisto International, принадлежащую Евгении Дремовой. Ранее Минфин США заявлял, что российская сторона использовала услуги этой фирмы для обхода экспортных ограничений.

Среди других исключенных из списка ограничений компаний:

Hadlerco Limited;

365 Days Freight Services FZCO;

Etasis AS;

CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.

Соединенные Штаты 9 декабря исключили из своих санкционных списков Кирилла Астрахана, являющегося корпоративным директором компании «Лаборатория Касперского».

Снятие санкций влечет за собой отмену ранее введенных ограничений. Это означает, что активы этих лиц и компаний на территории США размораживаются, а американским компаниям и частным лицам вновь разрешается осуществлять с ними любые финансовые операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 декабря заявил, что в Кремле не видели сообщений о перспективе новых американских санкций в отношении России, но знают, что у США такие планы есть. Он отметил, что любые ограничения вредят «делу налаживания».