Американское министерство финансов приняло решение исключить из санкционных списков трех человек и три компании, связанные с Россией. Обновленные данные опубликованы на сайте управления по контролю за иностранными активами. В ведомстве не стали пояснять, чем вызвано это решение.

Под ограничения больше не попадают гражданка России Евгения Тюрикова (также известная как Смирнова и Дяткова), россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен. Санкции также сняты с турецких компаний Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также с организации Futuris FZE из ОАЭ.

Это не первый случай пересмотра санкционной политики Вашингтона. В декабре 2025 года из списков исключили девять позиций — семь компаний и двух человек. Тогда ограничения сняли с россиянина Дмитрия Бугаенко и гражданки Финляндии Евгении Дремовой. Из-под ограничений также вывели кипрскую Veles International Limited, ранее связанную с инвестиционной группой «Велес Капитал».

Группа «Велес Капитал» попала под санкции в 2023 году. В OFAC утверждали, что она работала с состоятельными клиентами из России, а активы заморозили в связи с «вредоносной деятельностью российского правительства». По данным самой компании, она работает с 1995 года, а к концу 2024 года управляла активами на 38,8 миллиарда рублей. Дмитрий Бугаенко владеет 100% Veles International Limited и руководит ею как исполнительный директор.

Кроме того, из-под санкций вывели финскую компанию Hi-Tech Koneisto International, принадлежащую Евгении Дремовой. Ранее в США заявляли, что через эту структуру Россия могла обходить экспортные ограничения.

Из списка также убрали компании Hadlerco Limited, 365 Days Freight Services FZCO, Etasis AS и CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, а чуть раньше санкции также сняли с Кирилла Астрахана, который занимает должность корпоративного директора в «Лаборатории Касперского».

Снятие санкций означает, что все ранее замороженные активы этих лиц и компаний на территории США разблокируются. Американские компании и частные лица снова могут проводить с ними финансовые операции без ограничений.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ранее неоднократно заявлял, что западные страны, включая США, начинают осознавать бесперспективность санкционной политики. По его мнению, такие меры наносят ущерб не столько России, сколько мировой экономике в целом. Он также не исключал, что Вашингтон может пересмотреть свой подход к ограничениям в отношении Москвы.