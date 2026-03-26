Президент России Владимир Путин выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке завершится в ближайшие недели. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал глава организации Александр Шохин.

«Президент сказал, что надеется, что в ближайшие три-четыре недели, наверное, кризис будет урегулирован», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шохина, Путин также «дал понять, что сверхприбыль, связанная с ближневосточным кризисом, долгой не будет».

Российский лидер выступил на пленарном заседании съезда РСПП 26 марта. Он отметил в своей речи, что конфликт на Ближнем Востоке наносит «значимый ущерб» международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам.

«Под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений, многих других товаров и товарных позиций», — заявил Путин.

Он добавил, что спрогнозировать последствия военных действий не могут даже «те, кто вовлечен в конфликт», а российской стороне сделать это «еще сложнее».

После пленарного заседания Путин провел закрытую двухчасовую встречу с членами бюро правления РСПП и с предпринимателями.

Конфликт на Ближнем Востоке

Операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани, который фактически управлял страной в последние месяцы, и другие высокопоставленные представители военного и политического руководства республики.

Иран в свою очередь наносит удары по Израилю и соседним странам Персидского залива, а также блокирует проход судов «недружественных» стран по Ормузскому проливу. Это привело к резкому росту цен на нефть и усилению опасений по поводу глобального энергетического кризиса.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) утверждают, что президент США Дональд Трамп хочет избежать затяжного конфликта и рассчитывает завершить его до середины мая, когда у главы Белого дома запланирована встреча с лидером КНР Си Цзиньпином.

При этом издание отмечает, что у Трампа нет простых вариантов завершения войны а мирные переговоры находятся на начальной стадии.

США передали Ирану через посредничество Пакистана план из 15 пунктов, которые «составляют основу для мирного соглашения», сообщил 26 марта спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он заявил, что у Тегерана «нет других хороших альтернатив, кроме новых смертей и разрушений».

Трамп в свою очередь пригрозил Ирану «худшим кошмаром», если он не заключит мирную сделку. «Мы будем просто продолжать их уничтожать. Беспрепятственно, без остановки», — заявил американский президент.