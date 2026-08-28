Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва автомобиля подполковника из подразделения ВВС и ПВО в Санкт-Петербурге 27 августа, установила 24-летняя девушка. Об этом сообщает «Фонтанка». Подозреваемая успела покинуть Россию.

Как пишет издание, за несколько месяцев до подрыва с россиянкой связались через мессенджер некие люди, к которым позднее присоединились представители ВСУ. В переписке девушку убедили, что она «живет в неправильной стране», дали ей задание и пообещали устроить жизнь на Украине.

Исполнительница преступления приехала из другого города, после чего нашла нужный адрес в историческом районе Петербурга Славянка и автомобиль своей жертвы. Вечером 26 августа она прикрепила самодельное взрывное устройство сложной конструкции к днищу автомобиля под сиденьем водителя. В 5 часов утра она вылетела из Пулково в Турцию.

Российские силовики связались с турецкой стороной и попросили задержать подозреваемую, но правоохранительные органы Турции установили, что та уже находится в Кишиневе.

В результате подрыва автомобиля на Колпинском шоссе погиб военнослужащий, его жена госпитализирована. По словам очевидцев, взрыв произошел после того, как машина начала отъезжать от дома.

Местная жительница рассказала, что сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики прибыли на место через 10 минут после взрыва. Главное следственное управление Следственного комитета по городу заявило о возбуждении уголовного дела по факту возгорания автомобиля.

Как утверждает 78.ru, погибший военный докладывал начальству, что был «в списках на ликвидацию», и регулярно проверял свою машину перед выездом.