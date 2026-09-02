Несмотря на объявление президентом США Дональдом Трампом «крупнейшей в мировой истории нефтяной сделки», по условиям которой Вашингтон получает контроль над 65 млрд баррелей венесуэльской нефти, перейти к практическому использованию этих запасов будет проблематично. Таким мнением поделился в разговоре с KP.RU главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он отметил, что даже после прихода в Венесуэлу таких крупных американских компаний, как Exxon Mobile и Chevron, в добыче, транспортировке и переработке нефти все равно будет занята местная рабочая сила.

По словам эксперта, это может вызвать вопросы о том, на основе чьего законодательства будет вестись экономическая деятельность, так как практикуемый в американских корпорациях принцип «не нравится — уволим» может вызывать сопротивление со стороны венесуэльцев в виде забастовок и акций саботажа.

Помимо этого, трудности могут возникнуть и с инвестициями в переработку, так как венесуэльская нефть отличается своей тяжестью и вязкостью, в отличие от сырья на Ближнем Востоке или в Северной Атлантике, и может потребовать перенастройки американских НПЗ.

Васильев обратил внимание, что ранее власти Венесуэлы в период правления Николаса Мадуро испытывали сложности в нефтяной сфере, однако делали «все от них зависящее, чтобы наладить добычу с доступных горизонтов».

«О быстрых темпах увеличения объемов черного золота американцами говорить преждевременно», — подытожил эксперт.

В конце августа Трамп заявил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет вместе с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и представителями частного бизнеса обеспечили контроль Вашингтона над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти «без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков».