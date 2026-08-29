США заключили с Венесуэлой соглашение, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 млрд баррелей венесуэльской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение со страной Венесуэла о крупнейшей в мировой истории сделке с нефтью», — написал он в соцсети Truth Social.

Как рассказал Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет совместно с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и частным бизнесом обеспечили Штатам контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти «без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков».

Глава Белого дома назвал сделку «исторической», указав, что она удвоит запасы нефти в США, значительно увеличит объем американских поставок, существенно снизит цены на бензин для всех американцев «на долгие годы вперед», а также поможет Венесуэле «и дальше идти по пути к грандиозному успеху и процветанию». Договоренность также будет способствовать укреплению отношений между Каракасом и Вашингтоном, добавил Трамп.

Рубио назвал соглашение «огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народов». По его словам, договоренность обеспечит США стабильные запасы и доступ к недорогой нефти, а также поспособствует восстановлению экономики Венесуэлы.

«Для народа Венесуэлы эта сделка принесет почти $100 млрд частных инвестиций, тысячи высокооплачиваемых рабочих мест», — написал Рубио в соцсети X.

Подробности соглашения пока не опубликованы.

CBS News со ссылкой на американского чиновника пишет, что в рамках сделки частное совместное предприятие получило концессию сроком на 100 лет для разработки месторождений с запасами около 63 млрд баррелей. Как утверждается, правительство США сохранит 55% контроля над проектом. Эта доля будет разделена между участием в предприятии и правом добывать нефть по себестоимости.

«Назвать эту сделку огромной будет преуменьшением ее масштаба. Она колоссальна», — говорил в разговоре с Axios американский чиновник.

На фоне укрепления связей с США Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такой сценарий венесуэльские власти обсуждали с Вашингтоном, но окончательное решение пока не принято.