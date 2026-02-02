Общая стоимость активов граждан России, включенных в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, с начала года возросла на $19,392 млрд. В результате совокупный объем их состояния достиг $318,48 млрд. В версии рейтинга по состоянию на 2 февраля представлены 20 россиян.

В основу методологии расчета индекса заложена оценка рыночной стоимости акций компаний, находящихся в долевой собственности участников рейтинга. При оценке стоимости активов для ряда компаний применяются финансовые мультипликаторы, включая соотношение капитализации к показателю EBITDA, а также отношение цены акции к прибыли на одну акцию. Этот рейтинг является глобальным и объединяет 500 наиболее состоятельных лиц.

По состоянию на начало февраля 2026 года первая десятка российских участников рейтинга расположена в следующем порядке:

Владимир Потанин (один из ключевых акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель»). Объем его состояния с начала года увеличился на 3,46 миллиарда долларов. Текущая оценка составляет $29,9 миллиарда. Алексей Мордашов (основной бенефициарный собственник ПАО «Северсталь»). Объем его состояния с начала года увеличился на $1,28 миллиарда. Текущая оценка составляет $27,5 миллиарда. Леонид Михельсон (совладелец ПАО «НОВАТЭК»). Объем его состояния с начала года увеличился на $1,93 миллиарда. Текущая оценка составляет $25,6 миллиарда. Владимир Лисин (председатель совета директоров ПАО «НЛМК»). Объем его состояния с начала года увеличился на $677 миллионов. Текущая оценка составляет $24,4 миллиарда. Вагит Алекперов (совладелец ПАО «ЛУКОЙЛ»). Объем его состояния с начала года увеличился на $1,55 миллиарда Текущая оценка составляет $24,1 миллиарда. Андрей Мельниченко (бывший бенефициарный собственник АО «ЕвроХим» и АО «СУЭК»). Объем его состояния с начала года увеличился на $2,83 миллиарда. Текущая оценка составляет $21,8 миллиарда. Алишер Усманов (основатель холдинга USM, в сферу активов которого входят металлургия, добыча полезных ископаемых, телекоммуникации и технологии, включая АО «Металлоинвест» и ПАО «МегаФон»). Объем его состояния с начала года увеличился на $1,03 миллиарда долларов. Текущая оценка составляет $20,3 миллиарда. Михаил Прохоров (владелец группы «ОНЭКСИМ»). Объем его состояния с начала года увеличился на $30,8 миллиона. Текущая оценка составляет $16,6 миллиарда. Геннадий Тимченко (совладелец ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «СИБУР Холдинг»). Объем его состояния с начала года увеличился на $1,42 миллиарда. Текущая оценка составляет $15,7 миллиарда. Павел Дуров (основатель мессенджера Telegram). Объем его состояния с начала года уменьшился на $786 миллионов. Текущая оценка составляет $13,6 миллиарда.

Также в рейтинге на 19-й позиции находится Татьяна Ким), основательница маркетплейса Wildberries. С начала года ее состояние увеличилось на $893 миллиона и оценивается в $8,78 миллиарда.

Согласно предыдущей версии индекса, актуальной на начало декабря 2025 года, в рейтинге тогда присутствовал 21 гражданин России. Их совокупное состояние на ту дату оценивалось в 306,5 миллиарда долларов. Первые две позиции в декабрьском рейтинге также занимали Владимир Потанин (29,5 миллиарда долларов) и Алексей Мордашов ($25,8 миллиарда долларов). Третье место принадлежало Владимиру Лисину: по данным на начало декабря 2025 года, его состояние с начала 2025 года сократилось на $3,07 миллиарда долларов и составило $22,8 миллиарда долларов.

Согласно тому же декабрьскому отчету, наиболее значительный прирост состояния с начала 2025 года к декабрю 2025 года был зафиксирован у Алишера Усманова. За указанный период его состояние увеличилось на 5,32 миллиарда долларов и достигло $18,5 миллиарда долларов.