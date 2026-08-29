Турция активизировала дипломатические контакты с Россией и Украиной по вопросу создания нового зернового коридора в Черном море. Об этом пишет Ekonomim со ссылкой на источники в турецких МИДе и Минтрансе.

Как утверждает издание, Анкара поддерживает «непрерывные и интенсивные» контакты с Москвой и Киевом.

Возобновление зернового коридора имеет «критически важное значение» не только для Турции, но и для всего мира, заявил президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур (IHBIR) Казым Тайджи.

Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке выросли на 4―4,5%, указал Тайджи. По его словам, рост может превысить 10%, если проблема не решится в течение двух месяцев.

Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации со ссылкой на аналитику и данные международных сельхозорганизаций.

Что говорили в России о возобновлении зерновой сделки

В июле глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. За месяц до этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обвинил ООН в невыполнении обязательств по соглашению.

В начале августа газета Yeni Şafak писала, что на Черном море можно было бы создать два отдельных безопасных коридора для торговых судов, следующих в Россию и на Украину. Обе стороны могли бы взять на себя обязательство не наносить удары по этим коридорам, говорилось в статье.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара предложила России и Украине ввести мораторий на военные действия в Черном море.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва не получала официальных обращений на этот счет.

Дипломат отметила, что возвращаться к Черноморской инициативе образца 2022―2023 нецелесообразно, поскольку Запад проявил «недобросовестный подход» к сделке.

Захарова добавила, что Москва не видит предпосылок к улучшению ситуации в Черноморском регионе, «а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку».