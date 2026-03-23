Раньше люди в 30—40 лет зачастую выглядели значительно старше, чем их ровесники сейчас. Чем обусловлена такая разница, KP.RU объяснила врач-генетик, научно-медицинский просветитель Ирина Жегулина.

С точки зрения генетики, подчеркивает эксперт, современные люди ничем не отличаются от тех, кто жил 50 или даже 100 лет назад. Зато кардинально преобразилась среда и поменялись эпигенетические факторы, то есть внешние условия, влияющие на активность генов. Именно они, по словам Жегулиной, определяют, как быстро организм изнашивается и как долго человек сохраняет моложавый вид.

Полвека назад люди вели совершенно иной образ жизни: тяжелый физический труд на производстве и в быту был нормой, женщины тратили несопоставимо больше времени и сил на домашнее хозяйство, поскольку не имели современной техники. Такие нагрузки ускоряли износ суставов и систем организма, а вместе с ними — и внешнее увядание. Именно это мы и видим на старых фотографиях.

Одним из ключевых факторов преждевременного старения кожи Жегулина называет ультрафиолет. Раньше о защите от солнца практически не говорили: люди часами работали в полях и огородах, загорали без меры, не задумываясь о последствиях. Сегодня достоверно известно: фотостарение — мощнейший механизм дряхления кожи.

Еще один важный аспект, который многие недооценивают, — состояние челюстно-лицевого аппарата. Несколько десятилетий назад пища была менее обработанной, люди чаще ели грубую клетчатку, дети грызли морковку и капустные кочерыжки. Это способствовало развитию мощных челюстей. Современная диета с преобладанием мягкой, обработанной пищи, напротив, делает лицевые структуры менее массивными, а черты — более тонкими, что визуально воспринимается как более молодой облик.

Кроме того, огромную роль играет коррекция прикуса. Если раньше с неправильным прикусом жили годами, то сегодня стоматология позволяет исправить его, и это напрямую влияет на овал лица: в его нижней трети признаки старения при скорректированном прикусе проявляются гораздо позже и менее заметно.

«Черты лица, особенно овал в нижней трети, очень сильно зависят от прикуса. Если он неправильный и не скорректирован, то с возрастом признаки старения проявляются намного быстрее и заметнее», — отмечает Жегулина.

Прогресс в косметологии и эстетической медицине, по словам эксперта, совершил настоящую революцию. Если 30—50 лет назад возможности ухода за кожей были крайне ограничены, то теперь грамотное использование ботулинотерапии, начиная с молодого возраста для профилактики заломов, позволяет десятилетиями сохранять гладкую кожу без морщин.

Не менее важны изменения в социальной сфере. За последние десятилетия произошла переоценка возраста. Раньше женщина в 45—50 лет считалась «пожилой» или даже «бабушкой». Сегодня в этом возрасте многие рожают и воспитывают маленьких детей, ведут активный образ жизни, строят карьеру.

«В 50—55 лет язык не повернется назвать ухоженную привлекательную женщину пожилой», — отметила Жегулина.

Доступность одежды и косметики также играет немаловажную роль. Если раньше покупка новой вещи была событием, а ассортимент — крайне ограниченным, то сегодня огромный выбор моделей в разных ценовых сегментах позволяет каждому подобрать то, что лучше сидит, подчеркивает достоинства и визуально «убирает» возраст. То же самое касается декоративной и ухаживающей косметики: современные средства позволяют эффективно корректировать возрастные изменения и поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Отвечая на вопрос о роли наследственности, генетик признает: кому-то действительно повезло с генетическими особенностями соединительной ткани, пигментации или мимической активности. Однако, подчеркивает она, внешние факторы зачастую перевешивают. Ключевое значение имеют образ жизни, полноценный сон, во время которого происходит регенерация тканей, своевременное лечение хронических заболеваний (особенно сахарного диабета и аутоиммунных патологий, которые ускоряют старение), а также разумные физические нагрузки и снижение уровня стресса.