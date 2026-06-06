Microsoft представила в июне квантовый чип Majorana 2 на топологических кубитах. Однако ставка корпорации на это направление выглядит скорее вынужденной, чем прорывной, считает владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Такую оценку он дал в комментарии для RTVI.

По мнению Муртазина, лидерство в гонке квантовых технологий сохраняется за Google и IBM, тогда как Microsoft занимает нишу, в которую остальные игроки идти не стали.

Согласно официальному анонсу, Majorana 2 — топологический квантовый чип нового поколения, разработанный при содействии платформы Microsoft Discovery на основе агентного ИИ. Время удержания квантового состояния (lifetime) кубитов в нем увеличено в 1000 раз по сравнению с предыдущим поколением: в среднем — 20 секунд, в отдельных случаях — до минуты. Для сравнения, в других распространенных архитектурах этот показатель измеряется микросекундами. На фоне достигнутых результатов Microsoft рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер уже к 2029 году — вдвое раньше, чем планировалось изначально.

Муртазин, однако, призывает не переоценивать значимость представленной разработки. По его словам, топологические кубиты — лишь одно из нескольких направлений развития квантовых технологий, и шансы на то, что именно оно окажется прорывным, ниже, чем у альтернатив. Сама Microsoft, по мнению эксперта, не относится к числу компаний, способных задавать тренды в принципиально новых технологиях.

«У них нет духа стартапа, возможности быть стартапом. Это безопасная ставка на топологию, потому что они получат определенные преимущества по сравнению с текущими технологиями. У них что-то будет», — отметил он.

Главными претендентами на лидерство в квантовой гонке Муртазин называет Google и Huawei, причем китайская корпорация, по его словам, ведет работы в этом направлении непублично. Если же оценивать традиционный академический подход к квантовым вычислениям, то ближе всего к нему располагаются Google и IBM.

«А Microsoft делает то, что им осталось, потому что они не успели пойти в том направлении», — заявил эксперт.

При этом Муртазин признает, что прогнозировать исход технологической гонки невозможно.

«Вам никто не предскажет, кто выстрелит, кто не выстрелит», — отметил он.

Виктория Крамская