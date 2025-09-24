Легальный букмекерский сектор в России продемонстрировал уверенный рост за 2024 год, но доля серых-онлайн казино на рынке азартных игр также увеличивает показатели, а выручка незаконных платформ составляет десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал BadBank times, проанализировав официальные финансовые отчетности, статистику и экспертные оценки рынка.

Согласно данным телеграм-канала BadBank Times, общий объем рынка ставок и азартных игр за 2024 год составил 1,8 трлн рублей, где легальные букмекеры занимают 89% (1,7 трлн рублей), а серые казино — 11% (100 млрд рублей). Российский рынок азартных игр демонстрирует устойчивый рост, при этом наблюдается явное доминирование легального букмекерского сектора над серым рынком онлайн-казино. Эксперты полагают, что в 2025 году прогнозируемый рост всего рынка достигнет 2,1 трлн рублей, где только 7,4% придется на онлайн-казино.

Среди крупнейших игроков легального сектора онлайн-ставок лидирующие позиции по выручке за 2024 год занимают Фонбет и Winline с показателями в 608,8 и 415 млрд соответственно. Третье и четвертое место занимают «Pari» и «Лига Ставок», их выручка оценивается в 133 и 117 млрд руб., а показатели чистой прибыли значительно выросли с 2023 года, составив 2,32 и 8,3 млрд руб.

По данным SimilarWeb за июль 2025 года, общий трафик сайтов российских букмекеров составил около 97 млн посещений. Вместе с тем легальные букмекеры существенно пополняют государственный бюджет через целевые отчисления. Так, в 2024 году общая сумма отчислений составила 33 млрд руб., из которых только Фонбет перечислил 12,2 млрд рублей.

Серый сектор

Помимо легальных букмекерских контор в России также существует рынок нелегальных онлайн-казино, объем выручки которого оценивается в 100 млрд руб. в 2024 году, что составляет 11% от общего рынка азартных игр. По прогнозам экспертов, к концу 2025 года этот сегмент может вырасти до 150 млрд руб. Это, по мнению экспертов, прежде всего связано с развитием криптовалютных платформ и обходом блокировок. Для сравнения, нелегальные криптовалютные казино по всему миру в 2024 году заработали $81,4 млрд, что в пять раз больше показателя трехлетней давности. Средний размер депозитов в таких заведениях в 10 раз превышает показатели лицензированных платформ.

Вместе с тем, серые казино в России показывают значительно меньший объем трафика через основные домены, чем легальные букмекеры, но это связано с использованием ими зеркал и альтернативных способов доступа к сайтам. Тем не менее, контролирующим органам удается добиться значительного снижения активности нелегальных онлайн-казино, зачастую благодаря борьбе с пиратскими сайтами.